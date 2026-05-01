El documental ‘Birds of War’ muestra en Hot Docs «la humanidad detrás de los conflictos»

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Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 1 may (EFE).- Los directores Janay Boulos y Abd Alkader Habak presentaron en el festival Hot Docs de Toronto su documental ‘Birds of War’, una obra que combina el relato de la guerra con una historia íntima sobre la resiliencia humana, con el objetivo de “mostrar la humanidad detrás de los conflictos”.

En una entrevista con EFE, ambos cineastas explicaron que el proyecto evolucionó desde un enfoque más político hacia una narrativa personal.

“Intentábamos explicar la guerra y la política, pero era demasiado complejo. Decidimos hacerlo más sencillo y humano: es una película sobre el equilibrio entre la guerra y el amor”, declaró a EFE Abd Alkader Habak, un activista y fotoperiodista sirio que pasó gran parte del conflicto civil en la ciudad de Alepo, uno de los frentes de batalla más intensos de la guerra.

Tras la primera proyección del filme en el Hot Docs de Toronto, uno de los festivales de cine documental más importantes del mundo, la acogida del público canadiense ha sido, dijeron, especialmente emotiva.

“La gente conectó con la historia a nivel humano. Tenían muchas preguntas y comentarios. Muchos vinieron a hablar con nosotros tras la proyección”, afirmó Janay Boulos, una periodista de origen libanés basada en Londres y que trabajó durante años para la BBC en árabe.

Fue a través de su trabajo en la BBC británica como Boulos contactó con Habak, inicialmente solo a través de mensajes de texto, en 2016, para que le mandase desde Alepo vídeos e historias de la situación en la ciudad, sitiada por las fuerzas del dictador sirio Bachar al Asad.

Su relación, casi epistolar, se fue desarrollando hasta convertirse en una relación afectiva a distancia, evolución que está reflejada en el filme, lo que le confiere una particular mezcla entre documental de guerra e historia de amor.

Un compromiso con la región

Boulos y Habak, cuyas vidas transcurren entre Oriente Medio y Europa, consideran que la difusión del documental forma parte de su compromiso con la región.

“Nuestra historia representa miles de historias. Es importante hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo”, subrayó Habak.

El fotoperiodista recordó que, antes del estallido de la revuelta en 2011, muchos jóvenes vivían ajenos a la política en un sistema que restringía la libertad de expresión.

“La gente salió a la calle pidiendo cosas simples: dignidad, libertad, una vida mejor. Y se encontraron con violencia”, explicó .

En ese contexto, los directores defendieron la necesidad de contar historias que vayan más allá de la violencia.

Boulos, que había estado cubriendo la revolución siria desde su inicio en 2011, intentó que la BBC recogiese no solo las informaciones más sangrientas sino otras historias de la vida cotidiana de los sirios que Habak le ofrecía.

“Había el otro lado del conflicto: gente que quiere seguir viviendo, preservar su cultura. Como producir alfombras que es algo de mi ciudad. Esas historias también importan”, explicó Habak.

«En 2017, las noticias sobre Siria ya no eran tan atractivas porque no había nada grande. Sentía que (la BBC) ya no quería más historias de Siria y me preguntaba por qué la estamos olvidando. Eso es lo que me llevó a plantearme qué es lo que era el periodismo para mí», puntualizó Boulos.

Un enfoque íntimo y narrativo

‘Birds of War’ ha sido reconocido en circuitos internacionales, con su estreno en el Festival de Sundance y varios premios en festivales de documental, consolidándose como una de las propuestas más destacadas del cine reciente sobre Oriente Medio por su enfoque íntimo y narrativo.

La guerra civil en Siria, iniciada en 2011 tras protestas contra el régimen de Bachar al Asad, ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, además de una profunda fractura social. A pesar de la reducción de los combates en algunas zonas, el país sigue dividido y enfrenta enormes desafíos para su reconstrucción.

Pese a ese contexto, los directores mantienen la esperanza. “Tenemos que seguir contando estas historias para generar empatía. Eso puede cambiar la forma en que la gente ve el mundo”, afirmaron, insistiendo en que el mensaje central del documental es que “las personas comunes son quienes pagan el precio de la guerra”. EFE

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