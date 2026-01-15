El dominicano Andersson García brilla en paliza de Capitanes a Vipers

2 minutos

México, 14 ene (EFE).- El dominicano Andersson García brilló este miércoles con un doble-doble en la paliza de Capitanes de la Ciudad de México por 139-102 a Río Grande Valley Vipers en partido de la temporada de la G-League.

Los Capitanes, de destacada sobresaliente campaña en casa con ocho triunfos consecutivos, se consolidaron como líderes de la Conferencia del Oeste con 10 victorias y 2 derrotas; en el mismo sector los Vipers acumulan 5 triunfos y 5 caídas.

Andersson García destacó con 20 puntos y 18 rebotes, una marca personal. Los máximos anotadores del equipo local fueron James Bouknight, con 25 puntos, y Boo Buie, con 24.

El partido comenzó caliente, con un juego muy físico de ambos equipos en la pintura, una falta técnica para el visitante y varios reclamos entre los jugadores de ambos equipos.

El duelo de triples entre Tristen Newton, de Vipers, y Boo Buie, por Capitanes, con tres cada uno, avivó los ánimos de la contienda que bajo el aro ofreció una intensa disputa entre Daishen Nix, con cuatro rebotes, y el dominicano Andersson García, con tres.

Al final del primer periodo el quinteto del entrenador brasileño Vitor Galvani apenas tomó ventaja de 28-27.

En el segundo cuarto Río Grande Valley se desfondó, perdió el aro y la ferocidad defensiva.

El equipo de la capital mexicana lo aprovechó para alejarse 63-44 liderado por la puntería de Boo Buie y Ahmad Caver, que reforzó con el dominio bajo el tablero de García, quien llegó a 11 rebotes en la primera mitad, de los 26 conseguidos por Capitanes.

En el regreso a la duela la desesperación del visitante fue más evidente. Tristen Newton, su segundo mejor anotador, se fue expulsado luego de un par de faltas técnicas.

Los Capitanes capitalizaron el momento empujados por la gran exhibición de Andersson García, un pulpo bajo el aro, y la puntería de James Bouknight desde la larga distancia que alargaron la ventaja a 98-70.

En el cierre del juego el local mantuvo el ritmo, ante un rival entregado que tuvo consecuencia un apabullante 139-102.

En su siguiente partido, los Capitanes recibirán a los San Diego Clippers el próximo domingo. EFE

