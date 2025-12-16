El dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón recibe la Cruz de la Orden de Isabel la Católica

Montevideo, 15 dic (EFE).- El dramaturgo y director uruguayo Gabriel Calderón fue distinguido este lunes con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, una de las más altas condecoraciones civiles que otorga España, en virtud de su trayectoria artística y su contribución al fortalecimiento de los vínculos culturales entre ambos países, especialmente en el ámbito del teatro.

En el acto, el embajador de España en Uruguay, Javier Salido, destacó que la orden —instituida en 1815 y concedida en nombre del rey Felipe VI— premia a personas cuyos méritos redundan en beneficio de España o favorecen las relaciones de cooperación internacional.

Salido subrayó que Calderón es «uno de los grandes dramaturgos contemporáneos de Uruguay» y celebró que la distinción recaiga «en un hombre de teatro», disciplina que definió como un espacio de simbiosis cultural entre ambos países.

Al recibir la condecoración, Calderón agradeció emocionado el reconocimiento y aseguró que el teatro, como Uruguay, «necesita de amigos» para sostenerse y crecer. Afirmó que la distinción no es solo personal, sino el resultado de un trabajo colectivo con artistas, instituciones y afectos que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

«Esto no es por los méritos pasados, sino por los méritos futuros que tenemos que hacer entre todos», señaló, al tiempo que evocó la figura de Margarita Xirgu como símbolo del puente cultural entre ambos países.

El embajador repasó la estrecha relación profesional de Calderón con España, que se remonta a 2004, cuando fue becado por la Fundación Carolina para formarse en dramaturgia y dirección teatral.

Recordó además su etapa como director de la Comedia Nacional en Uruguay (2022-2025), período en el que impulsó colaboraciones con creadores españoles y apostó por programaciones como ‘El público’ de Federico García Lorca, que también llegó este año al Teatro Lliure de Barcelona.

Tras el acto, Calderón dijo a EFE que recibir la Cruz de la Orden de Isabel la Católica es «un honor en toda la dimensión de la palabra».

Recordó que España fue el primer país que le permitió vivir de su trabajo artístico y destacó la extensa red de colaboraciones que mantiene con teatros, festivales y creadores españoles. «Esta es una cruz de camino que nos ordena en un trabajo conjunto», afirmó.

El dramaturgo subrayó además la intensa cooperación cultural entre Uruguay y España, marcada por intercambios constantes de autores, directores y producciones.

En cuanto a sus proyectos, Calderón estrenó el pasado noviembre, en el festival Temporada Alta de Girona, su obra en catalán ‘Ai! La misèria ens farà feliços’ (Ai! La miseria nos hará felices, en castellano), y adelantó que en mayo llegará a Montevideo, donde cerrará una pentalogía teatral iniciada hace veinte años. EFE

