El Dux Logroño incorpora a la internacional argentina Milagros Martín

1 minuto

Logroño, 4 ene (EFE).- El Dux Logroño ha anunciado la llegada de la defensa internacional argentina Milagros Martín como primer refuerzo en el mercado de invierno con el objetivo de salir de la zona baja de la clasificación en la Liga F.

Martín, lateral zurda de 19 años, llega cedida por seis meses al conjunto riojano desde el Club Deportivo Tenerife; es internacional con su país desde 2023 y ya ha jugado la Copa América, en la que Argentina fue tercera.

Además ha jugado diferentes torneos en categorías inferiores, como el Suramericano sub-20 o el mundial de esa misma edad en 2024.

Debutó en la primera división argentina con Platense con solo 14 años y en el primer semestre de 2025, fue campeona con Newell’s Old Boys.EFE

ep/plv