El economista Hernando de Soto será el primer ministro del gobierno de transición de Perú

1 minuto

Lima, 22 feb (EFE).- El economista Hernando de Soto será el primer ministro del nuevo gobierno de transición que preside desde el miércoles pasado el legislador izquierdista José María Balcázar, informó este domingo un comunicado oficial.

La Presidencia de Perú señaló que De Soto, de 84 años, tiene un «reconocido prestigio y respeto internacional».

«Su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes», añadió la nota oficial. EFE

dub/seo