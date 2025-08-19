The Swiss voice in the world since 1935

El ecuatoriano Carapaz, baja en la Vuelta, se centrará en los Mundiales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Redacción deportes, 19 ago (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) no estará presente este sábado en la salida de la Vuelta a España, ya que, según señala el equipo, su proceso de recuperación de la enfermedad que le privó del Tour de Francia «ha sufrido altibajos» y la decisión es que el campeón olímpico en Tokio se centre en «preparar las clásicas de otoño y el Mundial de Ruanda»

«Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España. Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial», refleja un comunicado del equipo.

Aunque ya se encuentra cerca de la recuperación total, Carapaz ha preferido continuar con los entrenamientos en Ecuador.

«Después de la enfermedad que tuve, tuve que parar varias veces, ya que no podía entrenar más de dos o tres días seguidos. Ahora en Ecuador, estoy intentando volver a la normalidad con los entrenamientos y seguir adelante con lo que teníamos planeado. Ya estoy casi completamente recuperado», afirma.

La formación EF añade que «aunque la recuperación no ha sido fácil, Richie sabe que aún le quedan muchas oportunidades este año. Con las clásicas italianas y el Campeonato Mundial de Ruanda en el horizonte, ha recuperado su chispa y está entusiasmado por lo que le espera».

«Ahora, nuestros próximos objetivos son las clásicas italianas, especialmente Il Lombardia, y también el Campeonato Mundial de Ruanda», dijo Richard.

«Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible. Por eso vine a Ecuador: para entrenar en altura, recuperar la motivación y concentrarme al cien por cien. Hay factores que juegan a nuestro favor y queremos aprovecharlos al máximo”.

«Tras ganar los Juegos Olímpicos y etapas en las tres grandes vueltas, lucir las bandas arcoíris sería el mayor logro de una carrera ya ilustre. Nos entusiasma ver a nuestro cóndor ecuatoriano remontar el vuelo este otoño», afirma el equipo EF. EFE

soc/og

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR