El ecuatoriano Jhonatan Narváez defenderá el título en el Tour Down Under

2 minutos

Redacción deportes, 12 ene (EFE).- El ecuatoriano Jhonatan Narváez llevará los galones de líder en el UAE para defender el titulo logrado en 2025 en el Tour Down Under, la carrera que abre el calendario World Tour el próximo 20 de enero.

El campeón nacional ecuatoriano, nacido en Playón de San Francisco hace 28 años, logró la victoria en la cima de Willunga Hill hace un año para encumbrarse en la prueba australiana.

«Volver al Tour Down Under como vigente campeón es una sensación especial. La victoria del año pasado fue un momento importante. Empezar mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos con ese resultado fue increíble y marcó la pauta del año», comentó Narváez.

El ecuatoriano recordó la «increíble temporada del UAE en 2025», año en que el equipo liderado por el esloveno Tadej Pogacar demostró «fuerza y unidad».

«Ahora volvemos a empezar desde cero, con la misma ambición y ganas de seguir construyendo sobre ese éxito. Estoy motivado, el equipo está en plena forma y estamos listos para competir juntos y conseguir otro gran resultado aquí en Australia», señaló.

Con una victoria de etapa en cada una de sus participaciones en el Tour Down Under hasta la fecha, Narváez comenzará la carrera como una de las estrellas el 20 de enero. Sin embargo, el vigente campeón estará acompañado en Australia meridional por dos pesos pesados ​​de la escalada: Jay Vine y Adam Yates.

Juntos, el triunvirato encabezará una potente alineación para el UAE Team Emirates-XRG, mientras la escuadra emiratí busca continuar su gran trayectoria en el Tour Down Under.

Entre Diego Ulissi, Vine, el mexicano Isaac del Toro y Narváez, el equipo ha colocado a un corredor en el podio general en cada una de las últimas cuatro ediciones, con el velocista belga Jasper Philipsen sellando la primera victoria de etapa del UAE Team Emirates-XRG en estas costas en 2019. EFE

