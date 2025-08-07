El ecuatoriano Nilson Angulo abre la goleada del Anderlecht con una espectacular volea

3 minutos

Redacción Deportes, 7 ago (EFE).- El Anderlecht puso pie y medio, sino los dos, en la última ronda previa de la Liga Conferencia, tras imponerse este jueves por 3-0 al Sheriff moldavo, en un encuentro en el que brilló con luz propia el delantero ecuatoriano Nilson Angulo que abrió el marcador para el conjunto belga con un espectacular gol.

Anguló, que ya marcó en el partido inaugural de la Liga belga, firmó a los 17 minutos el 1-0 para los ‘mauves’ al culminar con una espectacular voleo un centro desde la banda derecha del lateral Ilay Camara.

Un gol que pareció dar alas a un Anderlecht que encarriló la eliminatoria con los goles del danés Kasper Dolberg, exjugador del Sevilla, y del centrocampista Yari Verschaeren que estableció en el 81 el definitivo 3-0.

Todavía más contundente se mostró el Celje esloveno, que dirige el español Albert Riera, que se impuso por 0-5 a un Lugano suizo, que se vio en todo momento incapaz de contener al equipo balcánico.

Un Celje, al que Riera ya condujo a la victoria en la Copa de Eslovenia, que al llegar al descaso vencía por 0-2, gracias a los goles de Danijel Sturm y del croata Franko Kovacevic de penalti.

Un resultado y un gol que lejos de aplacar la ambición de los de Riera pareció agudizarla en la segunda parte, sobre todo, en el caso de Kovacevic, que acabó el duelo con un doblete, tras anotar en el 84 el momentáneo 0-4 con una nueva pena máxima.

– Resultados de los partidos de ida de la tercera ronda previa:

. Martes 5 de agosto:

Klaksvik (FER) 2 – Neman Grodno (BLR) 0

. Jueves 7 de agosto:

Araz (AZE) 0 – Omonia (CYP) 4

Aris Limassol (CYP) 2 – AEK (GRE) 2

Kauno Zalgiris (LTU) 0 – Arda (BUL) 1

Milsami (MDA) 3 – Virtus (SAN) 2

Rosenborg (NOR) 0 – Hammarby (SWE) 0

Ostrava (CZE) 4 – Austria Viena (AUT) 3

AIK (SWE) 2 – Győr (HUN) 1

Riga (LAT) 3 – B. Jerusalém (ISR) 0

Silkeborg (DEN) 0 – Jagiellonia (POL) 1

Viking (NOR) 1 – Başakşehir (TUR) 3

Anderlecht (BEL) 3 – Sheriff (MDA) 0

AZ Alkmaar (NED) 3 – Vaduz (LIE) 0

Differdange (LUX) 2 – Levadia (EST) 3

Levski (BUL) 1 – Sabah Baku (AZE) 0

O. Ljubljana (SLO) 0 – Egnatia (ALB) 0

Polissya Zhytomyr (UKR) 3 – Paks (HUN) 0

Sparta Praga (CZE) 4 – Ararat-Armenia (ARM) 1

Vikingur (FER) 2 – Linfield (NIR) 1

Lausanne (SUI) 3 – Astana (KAZ) 1

Ballkani (KOS) 1 – Shamrock Rovers (IRL) 0

Lugano (SUI) 0 – Celje (SLO) 5

Univ. Craiova (ROU) 3 – Trnava (SVK) 0

St. Patricks (IRL) 1 – Beşiktaş (TUR) 4

Vikingur Reykjavik (ISL) 3 – Brondby (DEN) 0

Hajduk Split (CRO) 2 – Din. Tirana (ALB) 1

Larne (NIR) 0 – Santa Clara (POR) 3

Partizan (SRB) 0 – Hibernian (SCO) 2

Rakow (POL) 0 – Maccabi Haifa (ISR) 1

SK Rapid (AUT) 2 – Dundee Utd (SCO) 2

EFE

jv/jl