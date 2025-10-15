El Ejército aprueba la reapertura de la playa más cercana a Gaza tras dos años de ofensiva

Jerusalén, 15 oct (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aprobó este miércoles la reapertura de la playa de Zikim, la más meridional del país y la más próxima a Gaza, por primera vez desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023, según reza un comunicado difundido por el Ejército.

«Esta decisión se produce tras las importantes actividades operativas llevadas a cabo por las tropas del Ejército bajo el Comando Sur en la zona norte de la Franja de Gaza, así como tras un procedimiento de combate estructurado llevado a cabo por el Comando Sur y la Armada israelí en las últimas semanas», especifica el comunicado.

El levantamiento de la orden de zona militar y la reapertura de la playa al público están programados para este jueves, lo que el Ejército ha definido como «un paso más para la rehabilitación de la zona».

El Ejército aseguró en su comunicado que la seguridad del público estará garantizada gracias a las actividades de las tropas del Comando Sur, que continuarán operando «para proteger a los residentes del Néguev occidental».

El alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza entró en vigor el mediodía del pasado viernes, 10 de octubre, tras la aprobación por ambas partes del acuerdo de veinte puntos impulsado por Estados Unidos, aunque de momento solo se ha implementado su primera fase, que implica el intercambio de rehenes por presos palestinos y el cese de las hostilidades.

Sin embargo, este es el segundo día en el que se reportan ataques israelíes contra el enclave palestino, después de que ayer Israel matara al menos a seis personas en un incidente en el que el Ejército israelí afirmó que se trataba de gazatíes que habían traspasado la «línea amarilla» del acuerdo de alto el fuego.

La denominada «línea amarilla» en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás marca el punto al que se han retirado las tropas israelíes.

No obstante, no se ha explicado por dónde discurre exactamente dicha línea y los medios solo han tenido acceso a un mapa muy poco detallado con las líneas de retirada que no hace posible saber sus límites. EFE

