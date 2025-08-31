The Swiss voice in the world since 1935

El Ejército de Níger abate a una docena de yihadistas y rescata a civiles secuestrados

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Niamey, 31 ago (EFE).- Al menos 12 supuestos terroristas fueron abatidos por las fuerzas armadas de Níger en varias operaciones realizadas entre el 23 y el 30 de agosto, que también permitieron liberar a 11 civiles secuestrados, informó el Centro Integrado de Coordinación de Operaciones (CICO), dependiente del Ejército.

La primera acción se llevó a cabo en la región de Tillabéri, en el oeste del país, donde una patrulla militar mató a ocho presuntos terroristas tras un ataque contra una base logística de grupos armados en la zona de Moussa, según el boletín quincenal del CICO.

En esta operación se incautaron armas, motos y una importante cantidad de combustible.

En la región central de Maradi, las fuerzas armadas abatieron a un supuesto yihadista cerca del pueblo de Rourouka durante un intento de robo de ganado, y la operación permitió recuperar los animales y un arma, que fueron devueltos a sus propietarios.

El miércoles, en otra intervención en la misma zona, los militares repelieron una incursión de hombres armados, abatieron a uno de ellos y confiscaron armas y otros materiales, además de incendiar una moto.

El 29 de agosto, en Nguel Malam, en la región de Diffa (sureste), otra operación militar se saldó con la muerte de dos supuestos terroristas vinculados a atracos y secuestros en la carretera entre Nguigmi y Kablewa.

Durante este período, los militares liberaron a 11 rehenes: cuatro personas, secuestradas por la organización yihadista Boko Haram, el 23 de agosto en Dagaya (Diffa), y otras siete en Garin Tabki-Gabi (Maradi) el 29 de agosto.

El pasado día 22, el Ejército de Níger ya había anunciado la muerte de Ibrahim Mahamadou, líder de Boko Haram, en un bombardeo aéreo realizado el 15 de agosto en la zona de Shilawa, también en Diffa.

En este país del Sahel, gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista, operan grupos terroristas leales a Al Qaeda y al Estado Islámico, que perpetran ataques frecuentes contra las fuerzas de seguridad y la población civil. EFE

oi-ms/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR