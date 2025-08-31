El Ejército de Níger abate a una docena de yihadistas y rescata a civiles secuestrados

Niamey, 31 ago (EFE).- Al menos 12 supuestos terroristas fueron abatidos por las fuerzas armadas de Níger en varias operaciones realizadas entre el 23 y el 30 de agosto, que también permitieron liberar a 11 civiles secuestrados, informó el Centro Integrado de Coordinación de Operaciones (CICO), dependiente del Ejército.

La primera acción se llevó a cabo en la región de Tillabéri, en el oeste del país, donde una patrulla militar mató a ocho presuntos terroristas tras un ataque contra una base logística de grupos armados en la zona de Moussa, según el boletín quincenal del CICO.

En esta operación se incautaron armas, motos y una importante cantidad de combustible.

En la región central de Maradi, las fuerzas armadas abatieron a un supuesto yihadista cerca del pueblo de Rourouka durante un intento de robo de ganado, y la operación permitió recuperar los animales y un arma, que fueron devueltos a sus propietarios.

El miércoles, en otra intervención en la misma zona, los militares repelieron una incursión de hombres armados, abatieron a uno de ellos y confiscaron armas y otros materiales, además de incendiar una moto.

El 29 de agosto, en Nguel Malam, en la región de Diffa (sureste), otra operación militar se saldó con la muerte de dos supuestos terroristas vinculados a atracos y secuestros en la carretera entre Nguigmi y Kablewa.

Durante este período, los militares liberaron a 11 rehenes: cuatro personas, secuestradas por la organización yihadista Boko Haram, el 23 de agosto en Dagaya (Diffa), y otras siete en Garin Tabki-Gabi (Maradi) el 29 de agosto.

El pasado día 22, el Ejército de Níger ya había anunciado la muerte de Ibrahim Mahamadou, líder de Boko Haram, en un bombardeo aéreo realizado el 15 de agosto en la zona de Shilawa, también en Diffa.

En este país del Sahel, gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista, operan grupos terroristas leales a Al Qaeda y al Estado Islámico, que perpetran ataques frecuentes contra las fuerzas de seguridad y la población civil. EFE

