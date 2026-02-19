El Ejército de Níger dice haber matado a 43 presuntos terroristas en varias operaciones

Niamey, 19 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Níger (FDS) informaron haber matado a 43 supuestos terroristas en varias operaciones militares y ataques aéreos entre el 9 y el 15 de febrero, principalmente en la región de Tillabéri, en el suroeste del país.

Según el boletín semanal del Centro Integrado de Coordinación de Operaciones (CICO) publicado este jueves y consultado por EFE, los supuestos terroristas fueron abatidos en operaciones selectivas llevadas a cabo por tropas terrestres, apoyadas por bombardeos aéreos.

Durante estas operaciones fueron detenidos 28 presuntos terroristas y sus cómplices, y se decomisaron importantes cantidades de armas, municiones y drogas.

La misma fuente indicó que las Fuerzas de Defensa y Seguridad abortaron un ataque perpetrado el pasado 10 de febrero por un grupo de hombres armados que intentaron atacar a bordo de diez vehículos una instalación de la Compañía, Nacional de Petróleo del Congo en Djibeila, situada en el complejo petrolero de Agadem (operado por China), en el sureste del país africano.

El intento fue liderado por Moussa Kounai, líder del movimiento rebelde MPLJ (Movimiento Patriótico por la Libertad y la Justicia), según informó el Ministerio nigerino de Defensa.

«La rápida y veloz respuesta de las FDS logró repeler a los mercenarios, que abandonaron equipos y suministros militares. Algunos cuerpos de mercenarios también fueron abandonados», señaló la misma fuente que añadió que los efectivos nigerinos iniciaron una persecución para localizar a los asaltantes que se habían fugado en dirección de Chad. EFE

