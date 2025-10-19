El Ejército de Nigeria desmiente un presunto intento de golpe contra el presidente

2 minutos

Nairobi, 19 oct (EFE).- Las autoridades de Nigeria negaron que más de una docena de oficiales hayan sido arrestados por un presunto complot para derrocar al presidente del país, Bola Ahmed Tinubu, después de que medios locales informaran sobre la supuesta planificación de un golpe de Estado.

El Cuartel General de la Defensa (DHQ, en inglés) desmintió en un comunicado difundido el sábado -y recogido este domingo por la prensa nigeriana- los supuestos planes de golpe de Estado, calificando las informaciones de «falsas y engañosas».

«Las Fuerzas Armadas de Nigeria desean afirmar categóricamente que las afirmaciones publicadas son totalmente falsas, maliciosas y buscan generar tensión y desconfianza innecesarias entre la población», subrayó el director de información de defensa, general de brigada Tukur Gusau.

Gasau explicó que el DHQ tuvo conocimiento de un informe «falso y malintencionado» publicado por un medio digital que vinculaba la cancelación de los actos por el 65 aniversario de la independencia del país con un supuesto intento de golpe militar.

«El informe también hace referencias infundadas al reciente comunicado del DHQ sobre la detención de dieciséis oficiales actualmente investigados por mala conducta profesional», añadió.

Los portales digitales Sahara Reporters y Premium Times habían informado de que al menos 16 oficiales planeaban derrocar a Tinubu, en el poder desde 2023 tras ganar las últimas elecciones.

A comienzos de octubre, el Ejército anunció la detención de 16 militares por «cuestiones de indisciplina y violación de las normas del servicio», aunque ambos medios, citando fuentes de defensa, sostuvieron que los arrestos estaban relacionados con un intento de golpe.

En aquel comunicado, las Fuerzas Armadas precisaron que «las investigaciones revelaron que sus quejas se debían principalmente a la sensación de estancamiento profesional tras repetidos fracasos en los exámenes de ascenso, entre otros motivos».

Gusau reiteró este fin de semana que la investigación «es un proceso interno rutinario destinado a garantizar que se mantengan la disciplina y el profesionalismo dentro de las filas».

En este sentido, el DHQ pidió a la población ignorar «las falsedades difundidas por los promotores de la desinformación y los enemigos de la nación» y reafirmó que «las Fuerzas Armadas de Nigeria siguen siendo plenamente leales a la Constitución y al Gobierno federal bajo el liderazgo del comandante en jefe, el presidente Bola Ahmed Tinubu». EFE

