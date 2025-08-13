El Ejército de Sudán vuelve a repeler una nueva ofensiva de los paramilitares en Darfur

Jartum, 13 ago (EFE).- Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del Ejército y grupos armados, anunciaron este miércoles que lograron repeler una nueva ofensiva del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la localidad de Al Fasher, el último reducto de las tropas regulares en la vasta región occidental de Darfur.

«Una fuerza de la milicia de las FAR intentó avanzar hoy hacia el eje suroeste de la ciudad, pero nuestras fuerzas la repelieron, causando bajas y pérdidas de equipo, y confiscando vehículos blindados», dijo el movimiento armado en un comunicado.

Según la nota, los paramilitares atacaron con artillería y tres drones varios barrios residenciales de Al Fasher, bajo asedio insurgente desde mayo del pasado año, antes de lanzar una incursión terrestre, que provocó la muerte de al menos tres civiles y un número indeterminado de heridos.

La agrupación vecinal comités de resistencia de Darfur del Norte, estado del que Al Fasher es la capital, denunció en otro comunicado que las FAR atacaron la ciudad de Um Batitij con un dron y mataron a dos personas.

Otro lanzamiento tuvo como objetivo dos camiones comerciales, según la nota, que fueron incendiados y uno de los conductores murió junto con un acompañante.

Esta ofensiva tiene lugar apenas dos días después de que las FAR lanzaran un asalto a gran escala contra Al Fasher, una ofensiva que el Ejército logró repeler y que se saldó con la muerte de más de 250 paramilitares y mercenarios.

Tras perder en marzo el control de la capital, Jartum, las FAR han reforzado los frentes en el oeste y el sur de Sudán, los principales bastiones de los paramilitares en el país africano.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, según Naciones Unidas. EFE

