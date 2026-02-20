El Ejército israelí dice que directrices de seguridad no han cambiado pese a amenaza iraní

Jerusalén, 20 feb (EFE).- El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, aseguró este viernes que las directrices de seguridad para la población israelí no han cambiado en el país pese a las tensiones regionales por el posible ataque de Estados Unidos a Irán.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) están en alerta máxima, con la vista puesta en todas direcciones y el dedo índice más alerta que nunca ante cualquier cambio en la realidad operativa. No hay cambios en las instrucciones», aseveró en un vídeocomunicado difundido por las fuerzas armadas.

Como cada viernes antes del inicio del sabbat (el día de descanso en el judaísmo), el portavoz compareció para actualizar a la población sobre la situación de seguridad en Israel, ante la incertidumbre en el país sobre la posible escalada bélica.

De producirse, el Comando del Frente Interno israelí cambiaría las directrices de seguridad a la población, en lo referente a las indicaciones de asistir al puesto de trabajo, a la escuela, y otros aspectos de la vida diaria.

Este viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo estar considerando un «ataque limitado» contra Irán, preguntado por la prensa al respecto: «Podría decirse que lo estoy considerando», afirmó, según ha recogido el diario The Times of Israel.

Pese a las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de la República Islámica, Trump mantiene un despliegue de portaaviones y naves en la región ante un eventual ataque contra este país.

Irán ha advertido que, de recibir un ataque, respondería bombardeando bases estadounidenses en la región y a Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseveró el jueves en una ceremonia que si Irán comete «un error» y ataca Israel, «se enfrentarán (el régimen de los ayatolás) a una respuesta que no pueden ni imaginar».EFE

