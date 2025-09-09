The Swiss voice in the world since 1935

El Elche traspasa a Mourad al Tijuana de México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Elche (Alicante, España), 9 sep (EFE).- El Elche ha llegado a un acuerdo con el Tijuana para el traspaso al club mexicano del delantero centro Mourad El Ghezouani, según informó este martes la entidad ilicitana.

El delantero marroquí ha militado en el Elche, con el que ha logrado dos ascensos, durante las últimas seis temporadas, si bien en tres de ellas estuvo cedido al Alcoyano, en dos ocasiones, y al Burgos.

El Elche no ha hecho oficial la cifra del traspaso, pero varios medios cifran la operación en una cantidad próxima al millón y medio de euros.

El pasado curso, el ariete anotó nueve tantos, la mejor cifra realizadora de su carrera deportiva.

Tras la salida del delantero, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, se queda en su plantilla con André Silva, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir como referentes ofensivos. EFE

1004341

pvb/cta/ism

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR