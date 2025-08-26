El embajador de EE.UU. envía a su segundo al ser convocado por Francia para criticarlo

París, 26 ago (EFE).- El embajador estadounidense en París, Charles Kushner, no se presentó este lunes al Ministerio francés de Exteriores, que lo había convocado para llamarle la atención sobre unas declaraciones en las que criticaba la inacción francesa ante el antisemitismo y envió a su número dos.

El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, ha confirmado este martes que Kushner -que es el consuegro del presidente estadounidense, Donald Trump- «no vino» y en su lugar el que se presentó fue «el número dos» de la embajada, pero se ha esforzado en quitar importancia a ese hecho.

En una entrevista a la emisora RTL, Barrot ha señalado que tendrá ocasión de hablar con el embajador «en los próximos días», «como estaba previsto» y que a su adjunto ya se le dijo que las palabras de Kushner eran «injustificadas e injustificables».

«Me parece que se ha transmitido el mensaje», añadió en relación a una carta del representante de la legación diplomática al presidente francés, Emmanuel Macron, en la que manifestaba una «profunda inquietud frente al tirón del antisemitismo en Francia y a la ausencia suficiente de acción de (su) Gobierno para combatirlo».

Además, sus críticas iban dirigidas al anuncio hecho por el presidente francés en julio de que en septiembre reconocerá el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU, lo que para el representante estadounidense «alienta a los extremistas, fomenta la violencia y pone en peligro el judaísmo en Francia».

Sobre la forma, Barrot ha insistido en que no corresponde al representante de un país extranjero «venir a dar lecciones» a Francia.

Y sobre el fondo, ha hecho hincapié en que «pocos países en el mundo están tan radicalmente opuestos al antisemitismo» como Francia, que lo combate tanto en el interior como en el exterior y que se ha dotado incluso de una ley que puede prohibir el acceso a las redes sociales a una persona que emite mensajes antisemitas.

Preguntado sobre si Francia va a seguir con sus planes de reconocer el Estado palestino en septiembre, el ministro francés ha contestado que «por supuesto», y ha explicado que con el anuncio de Macron en julio ya se ha conseguido que «por primera vez la comunidad internacional condene a Hamás y sus crímenes» en la ONU.

Y que incluso países que eran próximos a la organización, como Catar y Turquía, hayan asumido pedir su desarme.

Además, se ha jactado de «la dinámica que ha conseguido Francia» desde ese anuncio, puesto que a partir de ahí, países como Reino Unido, Canadá, Australia o Nueva Zelanda también han mostrado su intención de reconocer el Estado palestino.

El jefe de la diplomacia francesa ha avanzado, por otro lado, que esta semana ante el resto de sus homólogos de la Unión Europea volverá a pedir que se tomen «medidas contra los intereses israelíes mientras no se respeten las demandas que hemos formulado», en relación a la exigencia para que la población de Gaza pueda recibir asistencia humanitaria. EFE

