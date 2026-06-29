El empresario chino que acumula 30 intentos de acceder a la universidad vuelve a suspender

Compartir

3 minutos

Pekín, 29 jun (EFE).- El empresario chino Liang Shi, convertido a sus 59 años en símbolo de perseverancia en China, volvió a suspender el examen de acceso a la universidad (‘gaokao’) del país asiático, al que se presentó este año por trigésima vez.

Liang obtuvo 423 puntos sobre un máximo de 750, apenas 32 por debajo de la nota de corte para acceder a las universidades ordinarias de su provincia, y lejos de poder solicitar plaza en su gran objetivo: la Universidad de Sichuan, una de las más prestigiosas de su región.

Entrevistado por EFE, Liang aseguró este lunes que esperaba obtener unos 550 puntos, por lo que se quedó helado al ver la calificación. «El golpe ha sido duro y me decepcioné muchísimo», señaló, especialmente por su nota en matemáticas donde obtuvo «el peor resultado» de su vida.

Antes del examen, el perseverante candidato había declarado estar seguro de conseguir su objetivo «tarde o temprano» y se había mostrado emocionalmente estable ante el reto, convencido de que aferrarse a los fracasos anteriores solo le impediría avanzar.

Según el portal Jiemu News, Liang comenzó a preparar la convocatoria de este año en octubre de 2025 y en las semanas previas al examen llegó a estudiar unas diez horas diarias, aunque reconoció que, a medida que se acercaba la fecha, le costaba mantener la calma.

¿Otra oportunidad?

Liang se mostró dividido sobre si presentarse de nuevo al examen, considerado una de las pruebas académicas más exigentes y competitivas del mundo.

«Mientras las piernas me aguanten, el año que viene me volverán a ver en el examen. ¡Tengo que saldar esta cuenta pendiente con mi pasado!», aseguró hoy el empresario a EFE.

Pero también admitió que «aún es muy pronto» para tomar esa decisión, que dejará para finales de octubre. De momento, quiere descansar y ponerse al día con su negocio, en el que varios trabajos se han retrasado debido a los exámenes.

Un largo camino

Liang se presentó al ‘gaokao’ por primera vez en 1983 y, tras fracasar en sus primeros intentos, entró en una escuela de formación profesional, que abandonó un año después.

Durante años trabajó en distintos sectores y logró una posición económica acomodada tras abrir una fábrica de materiales de construcción, pero nunca dejó de perseguir su objetivo.

En 2023, obtuvo 424 puntos sobre un máximo de 750, 34 por debajo de la nota que necesitaba para acceder a una universidad de segundo nivel de su región, y en 2025 alcanzó 454 puntos, 13 menos que la línea de admisión a estudios de grado en Sichuan, de acuerdo con la prensa local.

Su negativa a tirar la toalla ha generado durante años un debate entre internautas chinos, que se dividen entre quienes lo acusan de «montar el espectáculo» y malgastar recursos públicos y quienes, conmovidos por el tesón de este eterno estudiante, le desean buena suerte y defienden su derecho a presentarse. EFE

imh/lcl/rml