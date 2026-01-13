El encarcelado alcalde de Estambul, condenado a indemnizar a Erdogan por criticarlo en X

2 minutos

Estambul, 13 ene (EFE).- El encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, suspendido del cargo desde su detención hace nueve meses, ha sido condenado este martes a indemnizar al presidente, Recep Tayyip Erdogan, por criticarlo en un mensaje difundido en la red X en marzo pasado.

El tribunal consideró parcialmente probada la denuncia interpuesta por el equipo legal de Erdogan y condenó a Imamoglu a pagar una indemnización de 150.000 liras (3.000 euros), informa la agencia turca Anadolu.

El 20 de marzo pasado, un día después de ser detenido por acusaciones de corrupción, Imamoglu difundió un largo mensaje en la red X, acusando a Erdogan, sin nombrarlo, de haber instrumentalizado la judicatura para lanzar este juicio.

«Tienes toneladas de manchas en tu historial, dentro y fuera del país, de las que no puedes justificar ni una mínima parte. Ahora atacas los bienes que he acumulado en tres generaciones, mi trabajo, mi labor, mi honor y dignidad. Y todo lo haces con un puñado de personas sin formación», escribió Imamoglu en X.

También hizo un llamamiento a los jueces a «levantarse y tomar medidas contra el puñado de colegas que arruinan la Judicatura turca» y pidió al AKP, el partido islamista de Erdogan, «levantar la voz» en este caso que, dijo, «va más allá de los partidos y los ideales políticos».

Imamoglu había sido designado por su partido, el socialdemócrata CHP, como futuro candidato presidencial y las encuestas le daban cierta ventaja para ganar contra Erdogan en las próximas elecciones, inicialmente previstas para 2028.

Según la oposición, el encarcelamiento de Imamoglu en prisión preventiva, la anulación de su diploma universitario y una larga lista de investigaciones judiciales contra él son intentos de instrumentalizar la justicia para eliminar al candidato de la carrera electoral. EFE

iut/ll/rcf