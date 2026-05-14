El entorno de Brigitte Macron desmiente rumores sobre el motivo del cachete a su marido

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París, 14 may (EFE).- Colaboradores de la primera dama de Francia, Brigitte Macron, han desmentido unos nuevos rumores sobre los motivos del cachete que dio a su marido Emmanuel en el avión presidencial al aterrizar en mayo del pasado año en Vietnam que emergen con ocasión de la promoción de un libro sobre la pareja.

Ese desmentido es la reacción al libro ‘Un couple presque parfait’ (Una pareja casi perfecta) que ha publicado el periodista de Paris Match Florian Tardif, que este miércoles había contado en esta revista y en una entrevista en la emisora RTL su versión sobre ese episodio que ha dado lugar a múltiples relatos.

Tanto la revista como la editorial Albin Michel en la que su periodista ha publicado este libro pertenecen al emporio del magnate de extrema derecha Vincent Bolloré, que mantiene una guerra larvada con el jefe del Estado desde hace tiempo.

En el caso de Tardif, al que Brigitte Macron ya negó el pasado 5 de marzo que las cosas hubieran ocurrido como él las cuenta, lo que dice es que ese cachete no fue un gesto de «complicidad» como indicó el Elíseo sino de «celos».

En concreto, el periodista -que cita a una persona «íntima de la pareja» sin más precisiones- cuenta que la esposa del presidente francés se fijó en «un mensaje que no tendría que haber leído nunca» en el móvil de su marido, de la actriz iraní Golshifteh Farahani.

De acuerdo con Tardif, «el presidente de la República mantuvo durante unos meses, ya no, una relación platónica» con esta actriz que huyó de su país y se refugió en Francia en 2008, con un intercambio de mensajes que iban «bastante lejos», según su versión.

La propia Farahani, a la que ya se había implicado en la famosa escena del avión presidencial en Vietnam, ha tenido que responder repetidamente a las preguntas que se le han hecho y en agosto había replicado que «la cuestión es por qué la gente se interesa por ese tipo de historia».

A su parecer, lo que ocurre es que «a algunos les falta amor y necesitan crear ese tipo de romances para compensar».

La versión de Tardif ha servido a Paris Match para volver a dar vueltas a la diferencia de edad entre Emmanuel Macron (48 años) y su esposa (73), que en el pasado ha servido para alimentar diversos rumores alimentados por las redes sociales, alguno de los cuales ha terminado incluso en los tribunales. EFE

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