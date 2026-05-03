El equipo propiedad de Suárez y Messi se estrena en la tercera división con una victoria

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Montevideo, 3 may (EFE).- El Deportivo LSM, equipo del que son propietarios Luis Suárez y Lionel Messi, se estrenó en la tercera categoría del fútbol uruguayo con victoria este domingo por 0-1 ante el Canadian.

El goleador Rodrigo Pastorini marcó a los 64 minutos el tanto que le dio el triunfo a los dirigidos por Rafael Cánovas, campeones de la cuarta división en la temporada 2025.

De esta forma, Deportivo LSM sube a la primera posición de la Serie B de la Primera Divisional C uruguaya, que comparte con Potencia, Salus, Durazno, Parque del Plata, Basáñez, Artigas, Canadian, Lito y Platense.

Para esta temporada, el equipo de Cánovas mantuvo la base de la plantilla que logró el ascenso y le sumó varias figuras.

Campeones uruguayos con Nacional junto a Suárez en 2022, los defensores Mario Risso y Christian Almeida defienden este año al equipo fundado en 2025.

También el centrocampista ofensivo Rodrigo Amaral, dos veces campeón uruguayo con el Tricolor, ganador del Sudamericano sub-20 con la Celeste en 2017 y goleador de ese certamen, y exfutbolista del argentino Racing y los bolivianos The Strongest y Jorge Wilsterman.

La Primera Divisional C de esta temporada contará con la participación de 29 equipos y el Torneo Inicial estará dividido en tres series, dos con diez clubes cada una y la restante con nueve.

Deportivo LSM integra la Serie B, mientras que la A y la B cuentan con algunos históricos del fútbol uruguayo.

En la primera de estas está Rampla Juniors, campeón uruguayo en 1927 y equipo que a lo largo de su historia contó con destacados futbolistas como el argentino Ángel Amadeo Labruna.

También Bella Vista, ganador del Campeonato Uruguayo de Primera División en 1990 y club al que defendió José Nasazzi, ganador con Uruguay de los Juegos Olímpicos en 1924 y 1928, además de capitán que alzó la primera Copa del Mundo de la FIFA en 1930.

Mientras tanto, la Serie C cuenta con cinco equipos que jugaron en el círculo de privilegio: Villa Teresa, Huracán Buceo, Deportivo Colonia, Villa Española y Sud América.

Este último disputó en 1995 los octavos de final de la extinta Copa Conmebol y a lo largo de su historia contó con futbolistas como los campeones del mundo en 1950 Alcides Edgardo Ghiggia, Shubert Gambetta y Julio Pérez.

El nacimiento de Deportivo LSM fue anunciado el 27 de mayo del pasado año por Suárez y Messi.

«Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM», dijo el exdelantero de Barcelona y Atlético de Madrid. EFE

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