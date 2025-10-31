El escritor Mauricio Rosencof, homenajeado por la Junta Departamental de Montevideo

Montevideo, 31 oct (EFE).- El dramaturgo, novelista y poeta Mauricio Rosencof, de 92 años, prisionero por doce años junto al expresidente José Mujica y al exministro Eleuterio Fernández Huidobro durante la dictadura cívico-miliar que el país vivió entre 1973 y 1985, fue homenajeado este viernes por la Junta Departamental de Montevideo.

El órgano legislativo del Gobierno de la capital distinguió al escritor, que en los años 70 fue dirigente Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), en una sesión que contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

«Es emocionante», dijo Rosencof a la prensa tras el homenaje, al tiempo que destacó lo agradable de encontrarse con viejos conocidos, con integrantes de las nuevas generaciones.

También, destacó que allí notó que aún tiene lectores e hizo hincapié en que la tarea que le tocó llevar a cabo tuvo, tiene o va a tener «alguna utilidad».

Gonzalo Sánchez, presidente de la Junta Departamental, abrió el homenaje con un discurso en el que destacó la figura de Rosencof y su personalidad «transgresora, rebelde y revolucionaria».

Asimismo, destacó que el escritor «convirtió el dolor en palabra y la palabra en memoria», mientras que también utilizó el humor «para resistir las mazmorras del autoritarismo».

«Rosencof constituye una de las personalidades más destacadas de la cultura nacional, cuya obra literaria y teatral ha contribuido de forma significativa a la memoria colectiva y al patrimonio cultural del Uruguay. A través de su obra, el autor reconstruye no solo su propia vida, sino también la memoria de un contexto histórico y un país», indicó la Junta Departamental de Montevideo. EFE

