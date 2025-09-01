El escrutinio a los «nepobabies», Filipinas reacciona a la corrupción tras inundaciones

David Asta Alares

Manila, 1 sep (EFE).- La indignación en Filipinas por los millonarios proyectos para controlar inundaciones que acaban siendo defectuosos, o directamente inexistentes, ha abierto un escrutinio público a los hijos de los ricos contratistas que desarrollan las obras.

Unas críticas contra los extravagantes gastos y caros viajes de estos herederos que han proliferado entre la «verificación del estilo de vida» de los funcionarios ordenada por el Gobierno, para buscar inicios de corrupción, y el cambio de dirección este lunes del organismo público que adjudica los proyectos.

Nepotismo ilustrado en las redes

Sus viajes al extranjero para asistir a desfiles de moda, bolsos valorados el varios miles de euros o la compra de un perro de raza (que tiene su propia cuenta de Instagram) por más de 5.000 euros son solo algunos de los gastos que han hecho arreciar críticas contra una de estas descendientes de contratistas, Claudine Co, explicó el medio filipino Rappler.

Co es la hija del dueño de la empresa de construcción Hi-Tone, señalada por el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., como una de las quince compañías que acapararon un 20 % proyectos de control de inundaciones en los últimos años y que están siendo auditadas.

El estilo de vida de otra hija de un influyente contratista, Jammy Cruz, ha recibido también numerosas críticas, reportó Rappler. Ella misma mostró en las redes sociales el coche de lujo que le regaló su padre así como otros artículos de su vestuario, entre ellos un bolso de Chanel valorado en más de 5.700 euros.

Ambas son dos ejemplos de la ira que arrecia estos días en Filipinas contra los calificados de ‘nepo babies’, los hijos del nepotismo, mientras se descubre en plena temporada de lluvias que obras licitadas para evitar inundaciones son en realidad proyectos ‘fantasma’.

Funcionarios en el punto de mira

La indignación va más allá de los descendientes de contratistas, sin embargo, y se centra también en la sospechosa exhibición de riqueza de algunos funcionarios y sus familias.

«Mi pantalla se llenó de publicaciones sobre el lujoso estilo de vida de los hijos de funcionarios corruptos… y aquí estamos, aquellos sin riqueza generacional ni riqueza robada, que luchamos por sobrevivir todos los días», resumió en la red social X la presentadora de televisión Bianca Gonzalez Intal.

Solo que, en el caso de los funcionarios, el escrutinio va más allá de las simples críticas en las redes sociales.

Marcos Jr. ordenó la semana pasada realizar una «verificación del estilo de vida» de todos los empleados públicos, con el objetivo de verificar si los investigados viven de forma desproporcionada con sus salarios y destapar indicios de corrupción, así como la formación de una comisión independiente que investigue los proyectos de control de inundaciones.

«Podemos ver que muchas personalidades han adquirido coches de lujo. Esto también debería ser comprobado por la Oficina de Aduanas para determinar si se han pagado los impuestos correspondientes», apuntó el pasado miércoles la portavoz presidencial, Claire Castro, en una rueda de prensa.

Marcos Jr., hijo del dictador fallecido de nombre homónimo acusado de saquear más de 10.000 millones de dólares durante sus 21 años en el poder, también pasará esta prueba.

El escrutinio comenzará por el Departamento de Obras Públicas y Autopistas de Filipinas (DPWH, en inglés) a cargo de adjudicar los proyectos de control de inundaciones, y por tanto tan sospechoso de corrupción como los contratistas mismos.

Este lunes asumió la dirección del DPWH el hasta ahora secretario de Transporte, Vince B. Dizon, después de que dimitiera el anterior dirigente, Manuel M. Bonoan.

«Creo que fue el secretario Bonoan quien dijo básicamente que asumía la responsabilidad porque todos estos problemas ocurrieron bajo su mandato», sentenció Marcos Jr. EFE

