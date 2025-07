El español Àlex Brendemühl gana el Globo de Oro al mejor actor en Karlovy Vary

2 minutos

Praga, 12 jul (EFE).- El actor hispano-alemán Àlex Brendemühl, protagonista en la película ‘Quan un riu esdevé el mar’ (Cuando un río se convierte en el mar) dirigida por Pere Vilà Barceló, ha ganado el Globo de Cristal al mejor actor en el festival de cine de Karlovy Vary, cuya 59 edición se clausuró este sábado.

Brendemühl encarna en la cinta a un padre que muestra gran empatía con su hija, víctima de abuso machista, en una película que trata sobre ese tipo de violencia y sobre cómo afrontarla con ayuda de un tipo de masculinidad que, en opinión de los autores de la cinta, falta a menudo en estas tragedias tan frecuentes.

El Grand Prix de esta edición fue para la coproducción checo-eslovaca ‘Better Go Mad in the Wild’, del realizador eslovaco Miro Remo, que explora con mirada poética si es posible pasar la vida en un solo lugar.

La película iraní ‘Bidad’ (Injusticia), del realizador Soheil Beiraghi, el relato de una joven artista que va contracorriente en la sociedad de los ayatolás, ganó el Premio especial del jurado.

El Globo de Cristal al mejor director fue para el lituano Vytautas Katkus por ‘The visitor’, y para el francés Nathan Ambrosioni por ‘Out of Love’, mientras que el premio a la mejor actriz fue para la noruega Pia Tjelta for su papel en ‘Don’t Call Me Mama’, de la directora Nina Knag.

La mención especial del jurado fue para la checa Kateřina Falbrová, protagonista de ‘Broken Voices’, del director Ondřej Provazník.

En la sección de competición Próxima fue galardonada, con el premio del jurado, el documental colombiano ‘Forenses’, del realizador Federico Atehortúa Arteaga.

El Grand Prix de esta sección fue para la cintar Sand City, del director de Bangladesh Mahde Hasan. EFE

gm/as/jlp