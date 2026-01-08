El español David González es el nuevo entrenador del club boliviano Oriente Petrolero

2 minutos

La Paz, 8 ene (EFE).- El español David González es desde este jueves el nuevo entrenador del club boliviano Oriente Petrolero, y llegó en la víspera a Santa Cruz «con mucha ilusión» con el reto de llevar al equipo a la Copa Libertadores de América.

“Cuando me llamaron no lo pensé, tenía claro que quería venir (…) Hay que conocer a los jugadores de primera mano, adaptarnos un poco a las necesidades que tiene el club», dijo a su llegada al aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad oriental de Santa Cruz.

El entrenador español reemplazará al técnico argentino-boliviano Víctor Hugo Andrada, que condujo al ‘Refinero’ desde noviembre del año pasado.

González, que viene de dirigir los clubes de Atlético Pantoja, de República Dominicana, y el Real Tomayapo de Bolivia, dijo estar «muy contento» de estar otra vez en el país y que «es un privilegio» dirigir Oriente «para estar lo más arriba posible».

«Vengo con mucha ilusión de hacer las cosas bien, muy satisfecho del trabajo que vinimos a hacer”, dijo el entrenador.

González comenzó a ganar experiencia en España al frente de divisiones juveniles de clubes como U.A. Horta, U.D. Mutilvera y C.D. Murchante, institución en la que también asumió funciones como director deportivo.

En 2016, se unió a la Fundación Real Madrid para liderar una de sus academias en República Dominicana. A la par, trabajó como asistente técnico en el Cibao FC.

Esa formación lo llevó a ocupar el cargo de director deportivo de las academias en el país centroamericano y luego como estratega en la Liga Dominicana de Fútbol.

El español dirigió la selección absoluta y la Sub-23 de República Dominicana con la que clasificó al Preolímpico de la Concacaf, resultado que consolidó su carrera.

Al llegar por segunda vez a Bolivia, González dijo que lo primero que hará es conocer al plantel para luego comenzar de lleno con los entrenamientos y potenciar al equipo que en los últimos años anda de capa caída. EFE

drl/eb/laa