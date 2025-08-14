The Swiss voice in the world since 1935

El español Juvencio Maeztu se convertirá en el primer director general no sueco de Ikea

El grupo Ingka, holding que agrupa la mayoría de las tiendas Ikea en el mundo, anunció el miércoles que el español Juvencio Maeztu asumirá en noviembre como nuevo presidente y director general, el primero no sueco en dirigir esta cadena.

Actualmente subdirector general del grupo, sucederá a Jesper Brodin, quien deja su cargo de director general tras ocho años como CEO y 30 años en la compañía, destaca el grupo en un comunicado. 

Juvencio Maeztu trabaja para Ikea desde hace 25 años y ha ocupado diferentes puestos. Comenzó a principios de los años 2000 como director de tienda en España, precisa el comunicado. 

Maeztu, que sumirá funciones el 5 de noviembre, «es reconocido por su liderazgo audaz, así como por su sólida experiencia en el comercio minorista y la gestión de tiendas», señaló la nota del grupo.

Según el Financial Times, Maeztu será el primer director general de origen no sueco en ocupar este puesto.

