El euro alrededor de 1,1750 dólares ante las tensiones entre EEUU e Irán

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Fráncfort (Alemania), 8 may (EFE).- El euro se cambió este viernes alrededor de los 1,1750 dólares ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la publicación de datos débiles de la economía alemana.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1775 dólares, frente a los 1,1777 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1761 dólares.

La economía estadounidense creó en abril 115.000 empleos, más de lo previsto, y la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,3 %, datos que apuntalan las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) será cautelosa antes de modificar su política monetaria.

La tensión ha aumentado en el estrecho de Ormuz tras el intercambio de ataques entre EEUU e Irán, por lo que se han reducido las expectativas de un acuerdo de paz pronto y el apetito por el riesgo pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que el alto al fuego se mantiene.

No obstante, Trump amenaza con mayor fuerza militar contra Irán si no hay acuerdo.

La producción de la industria manufacturera alemana cayó en marzo un 0,7 % respecto al mes anterior, eliminados los efectos estacionales y de calendario, y un 2,8 % en términos interanuales.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1724 y 1,1784 dólares. EFE

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