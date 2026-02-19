El euro baja después de que la Fed mostrara cautela con las bajadas de los tipos

Fráncfort (Alemania), 19 feb (EFE).- El euro cayó este jueves por debajo de 1,18 dólares, al mínimo desde hace cuatro semanas, tras la publicación de nuevos datos de la economía estadounidense y después de que la Reserva Federal (Fed) mostrara cautela con las bajadas de los tipos de interés porque prevé presiones inflacionistas.

El euro se cambiaba hacia las 16.15 horas GMT a 1,1762 dólares, frente a los 1,1820 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó este jueves el cambio de referencia del euro en 1,1753 dólares.

Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron a 206.000 la semana pasada, desde las 229.000 la semana anterior y muy por debajo de las previsiones.

La Fed dijo en las actas de su última reunión de política monetaria de finales de enero que algunos miembros consideraron que el banco central podría aumentar los tipos si la inflación supera sus expectativas.

Ante este tono más duro de la Fed, la analista de Commerzbank Antje Praefcke descarta ahora un recorte de las tasas de interés en marzo y menos de dos recortes en 2026.

Actualmente tasa de referencia de la Fed se sitúa en un rango entre el 3,5 y el 3,75 %.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1743 y 1,1807 dólares. EFE

