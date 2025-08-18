The Swiss voice in the world since 1935

El euro cae por debajo de 1,17 dólares debido a la aversión al riesgo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 18 ago (EFE).- El euro bajó hoy por debajo del nivel de 1,17 dólares debido a la aversión al riesgo antes de la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1671 dólares, frente a los 1,1711 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1673 dólares.

Trump recibe en Washington a Zelenski para avanzar en las negociaciones de paz en Ucrania tras la cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska el pasado viernes.

El presidente estadounidense se reúne primero con Zelenski en la Casa Blanca y después con los líderes europeos que se han desplazado a Washington para apoyar al jefe del Ejecutivo de Kiev.

Se prevé que Trump presione a Zelenski para que acepte las exigencias que establece Putin para parar la guerra contra Ucrania, que son principalmente la cesión de territorios .

Los mercados prestarán atención esta semana a los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en Ginebra (Suiza) el miércoles y en el simposio anual de bancos centrales en Jackson Hole (Wyoming, EEUU) el viernes, así como al del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1668 y 1,1710 dólares. EFE

aia/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR