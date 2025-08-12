El euro sube a 1,1658 dólares con la inflación de EE.UU. al 2,7 % interanual en julio

2 minutos

Berlín, 12 ago (EFE).- El euro cotizaba este martes a 1,1658 dólares después de que el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos indicara que el índice de precios al consumo en ese país se mantuviera en un 2,7 % interanual en julio, lo mismo que en junio.

El euro se cambiaba este martes a las 15.00 horas GMT a 1,1658 dólares, por encima de los 1,1595 dólares del lunes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1606 dólares.

La moneda única se revalorizó ante el dólar un 0,37 % tras conocerse el dato de la inflación en Estados Unidos, que se mantuvo en julio en un 2,7 %, según informó el BLS.

En términos intermensuales, la inflación subió un 0,2 %, mientras que el dato subyacente aumentó un 0,3 %, después de una subida del 0,3 % y el 0,2 % respectivamente en junio.

Estos indicadores están seguidos muy de cerca por la Reserva Federal (Fed) que mantiene la cautela en cuanto a una reducción en los tipos de interés en EE.UU. pese a las presiones de la Casa Blanca.

El billete verde perdió valor respecto al euro en un momento en que la incertidumbre comercial internacional se mantiene tras la ampliación de la tregua arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China.

Este martes terminaba la tregua de 90 días que ambas naciones, las dos mayores economías del mundo, habían pactado en mayo, aunque Pekín y Washington acordaron prorrogar esa paz temporal en un conflicto comercial desatado por la ola de gravámenes lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Con el nuevo retraso quedan en el 30 % los aranceles por parte de Estados Unidos a los bienes chinos -de ellos, 20 % a cuenta del fentanilo- y en el 10 % los de China a los estadounidenses.

No obstante, EE.UU. impuso antes del envite actual gravámenes a ciertos productos chinos que todavía siguen vigentes, como el del 100 % a los vehículos eléctricos o el del 50 % a los paneles solares. EFE.

