El exjefe de la morgue de Harvard, condenado a 8 años por tráfico de restos humanos

Redacción Internacional, 18 dic (EFE).- El exjefe de la morgue de la Universidad de Harvard Cedric Lodge ha sido condenado a ocho años de cárcel por tráfico de órganos y de restos humanos, mientras que su mujer recibió una pena de un año por estar implicada en la misma trama.

Según el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, desde 2018 hasta al menos marzo de 2020 Lodge participó en la venta y transporte interestatal de restos humanos robados de la morgue de dicho centro universitario ubicado en Boston, Massachusetts.

Entre los restos traficados había cerebros, piel, manos, rostros, cabezas disecadas y otras partes, procedentes de cadáveres donados después de haber sido utilizados con fines de investigación y enseñanza, pero antes de que pudieran ser desechados, según el acuerdo de donación anatómica entre el donante y la escuela.

Lodge tomaba los restos sin avisar a la universidad o la familia del donante y los trasladaba a su domicilio en Nuevo Hampshire. Después, él y su esposa, Denise, los vendían y enviaban a los compradores en otros estados o, en su defecto, los compradores los recogían directamente y los transportaban por su cuenta.

«El tráfico a través del correo de Estados Unidos de restos humanos robados es un acto perturbador que victimiza a familias que ya están de duelo, además de crear una situación potencialmente peligrosa para empleados y clientes del servicio postal», dijo en el comunicado Christopher Nielsen, inspector a cargo de la División de Filadelfia del Servicio de Inspección Postal.

El diario The New York Times recordó este miércoles que Lodge trabajó en Harvard de 1995 a 2023, año en que fue despedido.

La Facultad de Medicina de Harvard señaló también el miércoles que sus acciones fueron «abominables e incompatibles» con los valores que esa universidad, sus donantes anatómicos y sus seres queridos «esperan y merecen».

«Si bien la sentencia concluye el caso penal en su contra, el proceso de sanación por el dolor que causó continúa», añadió la universidad.

Harvard recalcó que su programa de donaciones anatómicas «depende del compromiso profundo y desinteresado de los donantes individuales y sus familias para brindar oportunidades educativas esenciales a estudiantes de medicina, cirujanos, farmacéuticos y muchos profesionales de la salud», y reafirmó su «profundo pesar» por las familias que pudieron haber sido afectadas. EFE

