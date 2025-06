El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas entra al abanico presidencial de Colombia

3 minutos

Bogotá, 19 jun (EFE).- El exministro colombiano Mauricio Cárdenas, inscribió este jueves ante la autoridad electoral el movimiento «Avanza Colombia», con el que recogerá firmas para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del año próximo y enfrentar la «policrisis» que, según dijo, vive el país.

Cárdenas, un economista que tiene una dilatada carrera pública en la que ha sido director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ministro de Transporte, de Minas y Energía, y de Hacienda, además de profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York), es crítico de la gestión del presidente colombiano, Gustavo Petro.

El próximo gobierno, dijo Cárdenas, deberá enfrentar crisis en varios frentes: fiscal, salud, orden público, apagón energético y descontento social.

«No estamos ante una crisis, estamos ante una verdadera policrisis. Y también es cierto que tenemos problemas de vieja data que, en vez de resolverse, se han agravado», manifestó.

Según Cárdenas, de 63 años, esas problemáticas «requieren de liderazgo y experiencia. Esto es, justamente, lo que quiero proponerle a Colombia: ser un gobernante con capacidad probada que, además de transitar esas crisis, pueda hacer que los colombianos se enamoren de nuevo de su país».

Rechazo a la violencia

Cárdenas recordó que el pasado 7 de junio el senador y precandidato del partido uribista Centro Democrático Miguel Uribe Turbay fue víctima de un «atentado que lo tiene luchando por su vida».

«La violencia no solo regresó a la política, sigue siendo la norma en gran parte del territorio nacional», subrayó Cárdenas, quien agregó que ha estado en barrios donde los «niños no juegan al escondite; se esconden por miedo a las balas. Eso no es país».

En ese sentido, dijo que un «país que normalice la criminalidad no tiene futuro. Quienes trabajan y construyen, quienes luchan limpiamente, deben ser los que lideran a Colombia, no quienes se quieren imponer a punta de violencia. No normalicemos la criminalidad».

El aspirante confió en que, con su movimiento, podrá recoger las 630.000 firmas que exige la ley para inscribir su candidatura presidencial como independiente.

La inscripción por firmas es una opción que prevé la ley colombiana para quienes no tienen el aval de un partido político para presentar la candidatura presidencial. La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se celebrará el 31 de mayo de 2026.

«Llegar a la presidencia tiene un propósito: lograr que, después de estos últimos años largos y difíciles, Colombia finalmente logre avanzar con firmeza», afirmó.

Para Cárdenas, «hoy las ganas no son suficientes para gobernar el país; se necesita también de canas, de trayectoria. La Presidencia no es una posición para llegar a aprender e improvisar. Colombia necesita optimismo, necesita soñar y esa será nuestra misión», concluyó.

Cárdenas se suma a la lista de aspirantes que buscan reunir firmas e inscribir sus nombres como candidatos presidenciales, gestión en la que están la periodista Vicky Dávila, el exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Araújo, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, entre otros.

También buscan candidaturas independientes por firmas los exministros Mauricio Lizcano y David Luna, al igual que el exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo. EFE

ocm/joc/enb

(foto)(video)