El expresidente colombiano Andrés Pastrana recupera la libertad tras retención en Angola

Bogotá, 13 mar (EFE).- El expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002) recuperó este jueves su libertad luego de permanecer retenido unas horas en el aeropuerto de Luanda, capital de Angola, a donde viajó para participar en una conferencia internacional sobre democracia.

«Sin mayores explicaciones, cesó la retención de Andrés Pastrana en el aeropuerto de Luanda, Angola. Otros mandatarios africanos están en ese mismo proceso en estos momentos», informó en redes sociales el director del programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Gustavo Gómez.

Gómez añadió que había conversado con Pastrana quien confirmó «los hechos y manifestó que se trataría de la torpeza de un gobierno que pretendía presionar a quienes participaban en un foro democrático que no es bien visto por las autoridades de Angola».

Horas antes Pastrana envió un audio a la emisora en el que dijo que estaba retenido. «No sé a dónde me llevan. ¿Quién viene aquí? ¿Por qué estoy aquí? Llevo una hora (…) Me llevan a un cuartico, no sé para dónde me llevan».

El expresidente conservador explicó en su cuenta de X que estaba «retenido en el aeropuerto de Luanda, por el gobierno de Angola, el cual bloquea la entrada de un grupo de políticos africanos invitados por la Fundación Brenthurst y la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), organización global que presido».

Sobre la retención del exmandatario, fuentes de la Cancillería confirmaron a EFE que tienen «conocimiento de la situación» y que el consulado en Pretoria y la Embajada en Sudáfrica, que atienden también Angola, «están verificando qué pasó».

En enero pasado, Pastrana y otros exmandatarios latinoamericanos del Grupo Idea manifestaron su intención de acompañar a Venezuela al líder opositor Edmundo González Urrutia en su objetivo de asumir la Presidencia, a pesar de que el ministro del Interior de ese país, Diosdado Cabello, los amenazó y dijo que si intentaban entrar, iban «a ser detenidos y puestos a la orden de la justicia».

Los expresidentes desistieron de viajar por el cierre de la frontera terrestre con Colombia ordenado el 10 de enero por el Gobierno venezolano, que también suspendió los vuelos desde el país vecino esos días por la posesión del líder chavista Nicolás Maduro. EFE

