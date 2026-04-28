El expresidente del Banco Central de Bolivia es aprehendido por presunto daño millonario

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La Paz, 28 abr (EFE).- La Fiscalía de Bolivia informó este martes acerca de la aprehensión del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas Ulo, y otros tres ex altos ejecutivos de dicha entidad, por un presunto daño económico de 124 millones de dólares derivado de operaciones irregulares con bonos soberanos.

El fiscal del caso Miguel Cardozo indicó que Rojas Ulo y los tres exgerentes presuntamente efectuaron «transacciones irregulares» cuando trabajaban en el BCB, en 2024, al vender y comprar bonos «en montos mayores a los establecidos».

Cardozo precisó que la acusación contra las cuatro personas es por «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica», debido a que realizaron al menos «siete intercambios de bonos soberanos con diferentes entidades bancarias», por lo que el caso se abrió a denuncia del propio BCB.

Los bonos soberanos son instrumentos de deuda que suelen emitir entidades públicas o privadas para obtener fondos y que, posteriormente, se colocan en el mercado. Al hacerlo, los inversores aportan capital bajo la condición de que este sea devuelto en un plazo determinado, junto con los intereses.

El fiscal indicó que tanto el expresidente del BCB como los ex altos ejecutivos ya declararon, por lo que el Ministerio Público emitió las respectivas resoluciones de imputación contra los acusados.

El caso ahora debe pasar a un juez, que deberá evaluar los argumentos de la Fiscalía para determinar si se aplica la detención preventiva o alguna medida sustitutiva.

Consultado sobre si la Fiscalía pedirá la detención preventiva de los acusados, Cardozo dijo que esa decisión aún está en análisis.

Rojas Ulo asumió la presidencia del BCB de forma interina en 2020, tras ser designado por el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y se mantuvo al frente del ente emisor durante todo el Gobierno del expresidente Luis Arce (2020-2025). EFE

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