El exprimer ministro Gordon Brown envió cartas a la Policía con información caso Epstein

1 minuto

Londres, 19 feb (EFE).- El exprimer ministro británico Gordon Brown dijo este jueves que envió una carta de cinco folios a varias fuerzas policiales con información nueva extraída de los archivos del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

El antiguo líder laborista hizo esta afirmación después de que Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, fuera detenido esta mañana por la Policía del Valle del Támesis bajo la sospecha de mala conducta en cargo público.

En un comunicado, Brown señaló que la nueva información se suma a la que presentó a varias fuerzas del orden la semana pasada, en la que pidió que se haga justicia para las menores víctimas de la explotación sexual del multimillonario estadounidense.

El revuelo en torno al expríncipe Andrés, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se profundizó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el antiguo duque de York facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

Andrés desempeñó el cargo de Representante Especial del Reino Unido para el Comercio Internacional e Inversiones durante una década, entre 2001 y julio de 2011.

Su misión consistía en encabezar misiones comerciales, reunirse con líderes extranjeros y promover exportaciones británicas.

Dimitió en 2011 debido a una creciente polémica por sus gastos de viajes. EFE

