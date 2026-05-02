El exseleccionador ‘Chepo’ de la Torre pide paciencia para México en el Mundial

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Guadalajara (México), 2 may (EFE).- José Manuel de la Torre, seleccionador de México entre 2010 y 2013, aseguró hoy estar confiado en que el cuadro mexicano hará un buen papel en la Copa de la que será anfitrión, junto con los combinados de Estados Unidos y Canadá, y pidió paciencia para el equipo.

«Hay que darle su tiempo, hay que darle la oportunidad de que se preparen, tengan lo mejor posible y el ambiente agradable», dijo a EFE el embajador de la sede de Guadalajara para el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en los tres países norteamericanos.

‘Chepo’ De la Torre consideró que el plantel que dispute el Mundial 2026 no puede subestimar ningún factor dentro o fuera de la cancha y tendrá el reto de adaptarse a las nuevas reglas de la competencia.

«Ahora son más equipos y más partidos. Siempre buscamos ocupar los mejores lugares y eso lo dará poco a poco la misma competición», dijo.

De la Torre dirigió a la selección de su país en el proceso del Mundial de Brasil 2014 y, como jugador, fue parte del equipo mexicano que concluyó tercero en la Copa de Oro de la Concacaf en 1991.

El exentrenador prefirió no opinar sobre la lista de 12 jugadores de la Liga MX que el seleccionador Javier Aguirre llamó para jugar el Mundial, a los que se sumarán las figuras involucradas en ligas extranjeras.

«Nos guste o no, es lo que decidió Javier», comentó.

‘Chepo’, quien jugó en el Real Oviedo español y en los mexicanos Guadalajara, Tigres UANL, Cruz Azul, Necaxa y Puebla, aseguró que no le gusta el modelo de Mundial con múltiples sedes, pues jugar 104 partidos hace que la competencia pierda intensidad.

«Es demasiado. Se pierde intensidad; son muchos partidos. Concentrarlo (en una sede) como antes se me hace más atractivo», expresó.

De la Torre cree que ser sede mundialista por tercera ocasión -después de las Copas albergadas en 1970 y 1986- es una distinción que México debe aprovechar, no sólo en lo futbolístico sino también en lo social.

«Somos el único país con esa oportunidad, aunque el Mundial es compartido con Estados Unidos y Canadá. Tenemos que aprovecharlo, tanto en lo deportivo como en lo social y en todo lo que conlleva un evento de esta magnitud», concluyó. EFE

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