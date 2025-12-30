El fallecido en choque frontal de trenes en vía a Machu Picchu era uno de los maquinistas

3 minutos

Lima, 30 dic (EFE).- La persona que falleció en el choque frontal de dos trenes en la vía de ferrocarril hacia Machu Picchu era el maquinista de una de las locomotoras, identificado como Roberto Cárdenas, informó este martes el Ministerio Público de Perú.

La Fiscalía señaló en la red social X que «realiza diligencias urgentes» tras el choque registrado en el sector Pampacahua, a la altura del kilómetro 94 de la vía férrea entre los pueblos de Ollantaytambo y Machu Picchu, en la región sureña del Cusco.

Agregó que la fiscal adjunta provincial Rosa Vicente Vásquez, de la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu, llegó a la zona y dispuso la identificación de los turistas heridos y su traslado a un centro de salud en Ollantaytambo.

Además, solicitó la información sobre la cantidad de pasajeros a las empresas propietarias de los trenes y ordenó el levantamiento de cadáver de Cárdenas, quien era conductor de uno de los vagones.

La Fiscalía remarcó que también se realizan «otras diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos».

La información sobre la muerte del maquinista fue difundida inicialmente por la Policía Nacional del Perú (PNP), que también señaló que las personas lesionadas eran evacuadas a clínicas y hospitales cercanos y unidades especializadas ya estaban investigando el caso.

De acuerdo con la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía férrea, la colisión se produjo en torno a las 13:20 hora local (18:20 GMT) a la altura del kilómetro 94,4, a su paso por el Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota.

Las primeras imágenes mostraron que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y al menos una de las dos unidades siniestradas transportaba turistas, tanto nacionales como extranjeros, entre ellos brasileños.

El choque ocurrió entre trenes de Peru Rail y de Inca Rail, las dos compañías ferroviarias que operan la vía concesionada a la empresa Ferrocarril Transandino. Uno de ellos realizaba la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu y el otro hacía lo mismo en sentido inverso.

Peru Rail señaló en un comunicado que estaba evacuando a los heridos en dos autovagones tras haber brindado primeros auxilios al maquinista, el jefe de tren y los pasajeros.

El ferrocarril a Machu Picchu es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayectoria de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota. EFE

dub/fgg/nvm