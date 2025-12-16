El FBI desbarata un supuesto plan terrorista de un grupo de «extrema izquierda» en EEUU

afp_tickers

Cuatro personas fueron arrestadas en relación a un supuesto complot de un grupo antigubernamental de «extrema izquierda» para llevar a cabo atentados con bombas en la víspera de Año Nuevo en Los Ángeles, informaron las autoridades el lunes.

Los sospechosos eran parte de una «facción radical» del grupo conocido como Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF, por sus siglas en inglés), dijo el director del FBI, Kash Patel, en X.

Patel describió al TILF como «un grupo extremista de ideología propalestina, antipolicía y antigubernamental».

«Estaban, presuntamente, planeando ataques coordinados con artefactos explosivos improvisados en la víspera de Año Nuevo en cinco lugares distintos en todo Los Ángeles», dijo.

El director del FBI también aseguró que agentes de la oficina en Nueva Orleans arrestaron a una quinta persona relacionada con el TILF, quien supuestamente planeaba «un ataque violento independiente».

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que las capturas «evitaron lo que habría sido un horroroso complot terrorista» en el Condado de Orange y en Los Ángeles, en el estado de California.

La organización también planeaba atacar a agentes y vehículos utilizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), añadió Bondi en X.

cl/mlm/lb/mr