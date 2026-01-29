El FBI registra un centro electoral del estado de Georgia

Agentes del FBI registraron este miércoles un centro electoral del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos, en una operación que según medios locales está vinculada a las acusaciones infundadas del presidente Donald Trump de que fue víctima de fraude en las elecciones de 2020.

Al ser cuestionado por la operación en el condado de Fulton, un portavoz del FBI dijo a la AFP que la agencia estaba «llevando a cabo actividades policiales autorizadas por la justicia».

La secretaria del condado, Che Alexander, le dijo al medio Atlanta Journal-Constitution que agentes federales estaban retirando cajas con papeletas de votación de un depósito.

El periódico y otros medios estadounidenses informaron que la redada estaba relacionada con las alegaciones de Trump de que él fue el verdadero vencedor de las presidenciales en 2020, y no el demócrata Joe Biden.

Trump reiteró en Davos la semana pasada que la elección de 2020 fue «amañada» y que «pronto, personas serán procesadas por lo que hicieron»

En una publicación de su red social Truth Social, el líder estadounidense dijo específicamente que el exfiscal especial Jack Smith, que presentó dos casos en su contra, debería ser procesado.

Además de acusar a Trump de participar en un «plan criminal» para anular los resultados de 2020, Smith lo señaló de haber manejado indebidamente documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca.

Trump y otras 18 personas fueron acusados en 2023 de asociación ilícita y otros delitos en Georgia, por sus supuestos esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado sureño.

En una llamada telefónica antes de que finalizaran los recuentos, Trump habría instado a un funcionario electoral de Georgia para ayudarlo a «encontrar 11.780 votos» que necesitaba para ganar.

Sin embargo, Smith retiró los cargos tras el triunfo de Trump en 2024, siguiendo la política del Departamento de Justicia -basada en una decisión de la corte suprema- de no procesar a un presidente en funciones.

Desde que asumió el cargo hace un año, Trump ha adoptado una serie de medidas punitivas contra quienes percibe como enemigos, purgando a funcionarios gubernamentales considerados desleales, apuntando contra bufetes de abogados involucrados en casos anteriores en su contra y retirando fondos federales a universidades.

