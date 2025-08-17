El Festival de Cine de Lima elige a ‘O Agente Secreto’ como mejor película de ficción

Lima, 17 ago (EFE).- La 29 edición del Festival de Cine de Lima PUCP eligió a la película brasileña «O Agente Secreto» del director Kleber Mendonca Filho como mejor película de la competencia en ficción, mientras que la peruana «Runa Simi» ganó el premio del público a la mejor película del festival, según informó este domingo la organización del evento.

El festival de Lima concluyó el sábado con una ceremonia de homenaje a la actriz peruana Haydée Cáceres por su extensa trayectoria en el teatro, televisión y cine, y entregó los premios de la crítica y el jurado en sus distintas categorías.

La cinta «Bajo las banderas, el sol» del director Juanjo Pereira recibió el premio al Mejor Documental de la Competencia Internacional, con una mención honrosa para «Runa Simi» del peruano Augusto Zegarra.

A su vez, «Los inocentes» dirigida por Germán Tejada fue elegida como la Mejor Película de la Competencia Peruana.

El premio del jurado a la mejor dirección fue para Johanné Gómez de República Dominicana por la cinta «Sugar Island».

El mejor guión fue otorgado a Tomás Alzamora Muñoz y Javier Salinas por la película chilena «Denominación de origen».

La mejor ópera prima del festival fue la película chilena «La misteriosa mirada del flamenco» de Diego Céspedes, que se hizo acreedora a un premio de 2.500 dólares otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Los mejores intérpretes del festival de Lima fueron Jenny Navarrete de la cinta panameña «Querido Trópico» y Ubeimar Ríos de la obra colombiana «Un poeta».

A su vez, la mejor película con temática LGTBIQ+ fue la colombiana brasileña «Alma del desierto» dirigida por Mónica Taboada-Tapia.

Los premios del jurado al Mejor Cortometraje fueron otorgados a «Noqaq Sonqoyqa Qanchis» de Yanïnti Del Castillo y Maëlys Del Castillo, mientras que la Mejor Ópera Prima fue «Mamá Qocha» de la directora Elizabeth Borda.

El Festival de Cine de Lima se desarrolló del 7 al 16 de agosto, días en los que proyectó más de 100 largometrajes, mediometrajes y cortometrajes, además de celebrar más de 70 Encuentros con Cineastas. EFE

mmr/sbb