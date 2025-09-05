El Festival de Cine de Toronto levanta el telón con documental sobre el actor John Candy

2 minutos

Toronto (Canadá), 4 sep (EFE).- La 50 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) se inició oficialmente en la noche del jueves con la proyección del documental ‘John Candy: I Like Me’ sobre la vida del legendario cómico canadiense John Candy.

Al estreno del documental, dirigido por Colin Hanks, producido por Ryan Reynolds y que ha contado con la participación de estrellas como Steve Martin, Tom Hanks, Martin Short, Eugene Levy y Macaulay Culkin, asistió el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Carney, que se dirigió al público instantes antes del inicio de la proyección, se declaró un admirador de Candy desde que el actor inició sus apariciones en un programa cómico de la televisión canadiense llamado SCTV entre 1976 y 1984.

En el público también estaban la viuda de Candy, Rosemary Hobor, y los hijos de la pareja.

‘John Candy: I Like Me’ es un homenaje al legendario cómico canadiense que falleció en 1994 en Durango (México) a los 43 años de un ataque al corazón durante el rodaje de ‘Wagons East’.

Tras sus inicios en la televisión canadiense, Candy participó en películas como ‘Splash’ (1984), ‘Spaceballs’ (1986), ‘Planes, Trains and Automobiles’ (1987) y ‘Cool Runnings’ (1993) para convertirse en uno de los actores cómicos más populares de Hollywood durante la década de los 80 del siglo XX.

Antes de la proyección del film, Reynolds explicó en una rueda de prensa que una de las dificultades del documental fue conseguir la participación de los actores Bill Murray y Dan Aykroyd.

«Nadie dijo que no, pero Bill Murray no es fácil», explicó el actor canadiense que añadió que consiguió convencer a Murray con un video de su hijo de dos años en el que enfadado le decía: «Haz la entrevista Bill».

«Así que le dije: ‘¿Le dirías no a un niño como éste?’ No sé qué tipo de monstruo eres. Y después de eso, lo hizo», dijo entre risas. EFE

