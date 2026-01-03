El fiscal general venezolano responsabiliza a EE.UU. de lo que pueda pasar con Maduro

Caracas, 3 ene (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con el presidente Nicolás Maduro, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados «por aire del país» gracias a un ataque estadounidense.

«Pido no solo la fe de vida de nuestro comandante en jefe (…), Nicolás Maduro, y de su esposa (…), Cilia Flores. Yo responsabilizo de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia que pueda ocurrirle a nuestro presidente», dijo Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

