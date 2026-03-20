El FMI, preocupado por la inflación global y la producción debido a la guerra en Irán

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El Fondo Monetario Internacional declaró el jueves que está monitoreando los efectos de la guerra en Irán sobre la inflación y la producción mundiales, pero que, hasta el momento, ningún país se ha dirigido a la institución para solicitar asistencia de emergencia relacionada con el conflicto.

«De prolongarse (la guerra), el aumento de los precios de la energía provocará una subida general de la inflación», afirmó Julie Kozack, portavoz principal del FMI, durante una conferencia de prensa.

Kozack señaló que si los precios del petróleo se mantuvieran por encima de los 100 dólares durante un año o más, el impacto estimado en la inflación global podría ser un aumento de hasta dos puntos porcentuales, mientras que la producción caería un punto porcentual, según «una regla general aproximada».

Asimismo, confirmó que el FMI «no ha recibido ninguna solicitud formal de financiación de emergencia» a raíz de la guerra librada por Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero.

El conflicto se ha extendido a todo Oriente Medio y ha llevado a Teherán a bloquear, de hecho, la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz.

Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural del mundo transita normalmente por este estrecho.

La crisis ha provocado un alza vertiginosa de los precios de la energía, con posibles efectos en cadena sobre la inflación a nivel mundial.

El jueves, el crudo Brent —referencia internacional del mercado— cotizaba en torno a los 110 dólares por barril, un aumento del 52% respecto a los niveles previos a la guerra.

Kozack indicó que los Estados económicamente más vulnerables del mundo serían los primeros en sufrir las repercusiones.

«Cuentan con un espacio de maniobra limitado en materia de políticas y con reservas escasas; todo ello en un contexto mundial en el que las condiciones de financiación podrían volverse cada vez más difíciles para ellos», afirmó.

Destacó que el Fondo está siguiendo de cerca la evolución de los precios de las materias primas, la inflación y las condiciones financieras globales.

Los países percibirán los efectos de diversas maneras, particularmente en relación a los precios de las materias primas, dependiendo de la estructura de sus respectivas economías, dijo.

Los precios de los alimentos constituyen otro motivo de preocupación.

«El transporte de fertilizantes se ha visto interrumpido y esta circunstancia, sumada a las disrupciones en el transporte general, eleva el riesgo de que se produzcan aumentos en los precios de los alimentos», señaló.

Esos aumentos podrían ser sustanciales, dependiendo —una vez más— de la duración y la intensidad del conflicto», concluyó.

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