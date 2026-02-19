El FMI asegura que podrá iniciar contactos con Venezuela si Caracas lo requiere

Washington, 19 feb (EFE) .- El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este jueves que está en un proceso de «recopilación de información» para ver cuál es la mejor manera de reiniciar los contactos con las autoridades venezolanas, pero recordó que las nuevas relaciones deben venir a petición de Caracas.

En una rueda de prensa, la portavoz del Fondo, Julie Kozack, aseguró que «cualquier contacto debe venir de un requerimiento de las autoridades» venezolanas.

«Estamos recopilando información y hechos sobre cuál sería la mejor manera de perseguir una línea de contacto», tanto si es a nivel de asistencia técnica, como de otro tipo, si así lo expresan las autoridades de Caracas, añadió.

Kozack recordó que el reinicio de la relación con Venezuela debe llegar validado por un acuerdo por parte de la mayoría de votos de los países miembros del FMI, como marcan sus procedimientos.

La portavoz recordó que el FMI no puede realizar sus labores de consultas, desarrollo de capacidades técnicas o asistencia financiera a países con los que hay relaciones en pausa, aunque sí es posible mantener «contactos de bajo nivel», como es el caso de interacciones exploratorias.

En este sentido, Kozack confirmó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha tratado asuntos relacionados con Venezuela en sus contactos regulares con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

El FMI pausó las relaciones con Venezuela en 2019 y los problemas de reconocimiento institucional han detenido todo apoyo del organismo multilateral, algo que ahora podría cambiar tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de EE.UU. y con la llegada al poder como presidenta encargada de Delcy Rodríguez.

Esta última ha sido reconocida por Washington y repetidas veces halagada por el presidente Donald Trump.

«En los casos en los que tenemos problemas de reconocimiento gubernamental, nos guiamos por la postura de la comunidad internacional y de nuestros miembros representados por una mayoría de poder de voto del FMI», reiteró Kozack. EFE

