El FMI asegura que podrán iniciar contactos técnicos con Venezuela si Caracas lo requiere

(Corrige precisando que los contactos pueden ser por el momento solo técnicos y de bajo nivel)

Washington, 19 feb (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este jueves que está en un proceso de «recopilación de información» para ver cuál es la mejor manera de reiniciar los contactos a nivel técnico y de bajo nivel con las autoridades venezolanas si Caracas lo requiere, mientras que una normalización de las relaciones con el país andino aún necesita de reconocimiento mayoritario por parte de los miembros de la institución.

En rueda de prensa, la portavoz del Fondo, Julie Kozack, no confirmó contactos con las autoridades venezolanas, pero aseguró que «cualquier contacto debe venir de un requerimiento de las autoridades» de ese país.

«Estamos recopilando información y hechos sobre cuál sería la mejor manera de perseguir una línea de contactos» si así lo expresan las autoridades de Caracas, aunque por el momento solo podrían ser de «bajo nivel», explicó.

Kozack recordó que el reinicio de la relación oficial con Venezuela tras la detención y caída de Nicolás Maduro deberá venir validado por un consenso por parte de la mayoría de votos de los países miembros del Directorio Ejecutivo del FMI, como marcan sus procedimientos, y por el momento solo son posibles interacciones técnicas de bajo nivel (como el intercambio de información o visitas de carácter exploratorio).

La portavoz recordó que el FMI no puede realizar sus labores de consultas en países bajo el Artículo IV, desarrollo de capacidades técnicas o asistencia financiera en países con los que hay relaciones pausadas, aunque sí es posible mantener «contactos de bajo nivel», como es el caso de interacciones exploratorias.

En este sentido, la portavoz confirmó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha tratado asuntos relacionados con Venezuela en sus contactos regulares con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.

El FMI pausó las relaciones con Venezuela en 2019 y los problemas de reconocimiento institucional han detenido todo apoyo del organismo multilateral, algo que ahora podría cambiar con la llegada al poder de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha sido reconocida por Washington y repetidas veces halagada por el presidente Donald Trump.

«En los casos en los que tenemos problemas de reconocimiento gubernamental, nos guiamos por la postura de la comunidad internacional y de nuestros miembros representados por una mayoría de poder de voto del FMI», reiteró Kozack. EFE

