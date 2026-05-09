El FMI autoriza un desembolso de 1.320 millones de dólares para estabilizar Pakistán

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Islamabad, 9 may (EFE).– El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha desbloqueado un desembolso inmediato de unos 1.320 millones de dólares para Pakistán tras completar la tercera revisión de su programa de rescate financiero, elevando a 4.800 millones de dólares el total de fondos transferidos bajo los acuerdos actuales.

El Directorio Ejecutivo del organismo confirmó que las autoridades paquistaníes han cumplido los objetivos de austeridad, logrando mantener la estabilidad macroeconómica en un entorno externo incierto.

Según los datos del Fondo, el país ha acelerado el crecimiento de su PIB y prevé alcanzar un superávit primario del 1,6 % en este ejercicio fiscal, en línea con las exigencias de recaudación y control del gasto público.

A pesar de la mejora en las reservas internacionales, que cerraron diciembre en 16.000 millones de dólares, el FMI ha condicionado la continuidad del apoyo a que Pakistán mantenga los precios internos de la energía, la electricidad y el gas alineados con los costes reales.

El organismo subrayó que cualquier medida de protección social debe estar estrictamente focalizada en los sectores más vulnerables para evitar distorsiones en el presupuesto nacional.

De la cifra autorizada, unos 220 millones de dólares corresponden al Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF), un mecanismo específico para que Pakistán refuerce sus infraestructuras ante desastres naturales y mejore la gestión de sus recursos hídricos.

El plan de reformas incluye además la privatización de empresas estatales y el fortalecimiento de las instituciones anticorrupción para atraer inversión extranjera.

El visto bueno del FMI llega mientras Pakistán navega las consecuencias indirectas dela guerra contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha presionado al alza los precios de las materias primas y los combustibles.

El organismo advirtió de que la flexibilidad del tipo de cambio seguirá siendo la principal herramienta para absorber futuros choques externos mientras el país intenta proteger una economía que aún registra una tasa de pobreza del 21,9 %. EFE

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