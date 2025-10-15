El FMI insta a orientar el gasto público para impulsar el crecimiento y ser eficientes

4 minutos

Washington, 15 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó este miércoles a los gobiernos a tomar medidas para reforzar un gasto público que impulse el crecimiento sin necesidad de aumentar la deuda, ya que la mayoría de ellos no hace el uso más eficiente de su presupuestos.

Así se desprende del último Monitor Fiscal presentado por el organismo, que advierte de que el crecimiento mundial sigue siendo débil y la deuda pública, que ya era elevada, continúa aumentando y este año será de una media del 110,2 % del Producto Interior Bruto (PIB) y el próximo del 111,18 %, con un aumento continuo hasta, al menos, 2030.

El déficit fiscal de las economías del G7 será del 5,6 % del PIB en 2025 y del 6 % el próximo año, mientras que en la zona euro este año el déficit será del 3,2 % y en 2026 del 3,4 %, según el informe, que apunta a un desfase de las cuentas públicas del 4,6 % a nivel mundial este año y del 4,9 % en 2026.

El Fondo aseguró que los países pueden mejorar sus perspectivas de crecimiento «si redirigen el gasto público hacia áreas que aumentan la capacidad productiva de la economía», ya que «casi todos los países tiene el potencial de incrementar la eficiencia del gasto público».

Entre otros, destacó que aumentar en un 1 % del PIB la inversión en infraestructuras se asocia con incrementos a largo plazo de un 1,5 % en las economías avanzadas y de un 3,5 % en las emergentes.

El FMI aseguró que igual ocurre con la educación, que tiene una mejora estimada del PIB en torno al 3 % en las economías avanzadas y del 6 % en las emergentes, o la reforma de los sistemas de pensiones y de salud,que pueden crear espacios para dirigir recursos a nuevas áreas que impulsen el crecimiento.

«No se trata de elegir entre un gasto que promueva el crecimiento o uno que fomente la equidad. De hecho, la evidencia presentada en este capítulo indica que el gasto público en inversión y educación puede reducir con eficacia la desigualdad de ingresos», destaca el informe.

«Muchos países tiene un espacio significante para reubicar gasto público hacia áreas para mejorar el crecimiento económico», añade el documento presentado este miércoles.

El FMI alerta que el aumento del gasto en defensa por parte de las economías avanzadas está añadiendo nuevas restricciones a las estrategias de gasto público, mientras que el envejecimiento de la población y las mayores tasas de interés ejercen otras presiones sobre las finanzas públicas.

«Las categorías más rígidas del gasto público en economías avanzadas son salud, educación y protecciones sociales, mientras que en los mercados emergentes son la inversión pública y la defensa y el orden público», apunta el informe, que pide que el aumento del gasto en defensa en la Unión Europea venga acompañado de un fortalecimiento del sistema de licitaciones y concursos públicos.

El estudio destaca que siguen existiendo «brechas de eficiencia» que reflejan la diferencia entre los resultados observados y los que podrían lograrse con los mismos recursos. También estima que hay un 31 % de economías avanzadas, un 34 % de mercados emergentes y un 39 % de países en desarrollo.

«Para aumentar la eficiencia del gasto, los países deben priorizar las reformas orientadas al fortalecimiento institucional. Estas reformas deben centrarse en luchar contra la corrupción y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas mediante mecanismos robustos de control del gasto y la publicación de los presupuestos», indica el Monitor Fiscal.

Además de intentar optimizar los recursos existentes, el Fondo invita a los países a recurrir a herramientas como las dirigidas a evaluar el gasto, especialmente a los países con capacidad limitada. EFE

ecs/jmr/rcf