El FMI mejora su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero alerta sobre la IA y los riesgos comerciales

El FMI revisó al alza el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026 gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la IA y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.

El crecimiento de la economía mundial se mantendrá estable sobre 2025, en 3,3% este año, señaló el Fondo Monetario Internacional, 0,2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.

El Fondo advirtió en su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial que «la resiliencia mostrada hasta ahora se debe en gran medida a unos pocos sectores», lo que indica vulnerabilidad.

Si bien la economía global parece estar «dejando atrás las disrupciones comerciales y arancelarias de 2025», esto no significa que no hayan tenido impacto, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Más bien, los desafíos se vieron compensados por «vientos de cola del auge de la IA y la inversión tecnológica», explicó a periodistas.

Esto fue especialmente claro en América del Norte y Asia, señaló el FMI.

– América Latina –

Las nuevas perspectivas para América Latina son de un crecimiento del 2,2%, 0,1 puntos porcentuales menos de lo previsto anteriormente.

Brasil, la mayor economía regional, crecería en 2026 un 1,6% (-0,3 puntos porcentuales), en tanto México, segundo mayor PIB regional, se mantiene sin cambios, en 1,5%.

– Aranceles e inflación –

El sector privado mostró en 2025 capacidad de adaptación para enfrentar choques comerciales.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles que afectaron tanto a aliados como a competidores, agitando los mercados y las cadenas de suministro y disparando las tensiones comerciales.

Pero la administración Trump cerró luego acuerdos arancelarios con varios socios y alcanzó una tregua temporal crucial con China.

Por ahora, se espera que la inflación global baje de un estimado 4,1% en 2025 a 3,8% en 2026.

Las últimas amenazas de aranceles de Trump contra ocho países europeos, en un pulso por el territorio danés de Groenlandia, volvieron a sacudir al mundo.

«Vemos que estamos en un mundo en el que pueden estallar tensiones comerciales, pueden estallar tensiones geopolíticas. Y ese es un riesgo a la baja para la economía mundial», dijo Gourinchas a la AFP durante una entrevista en Bruselas.

– Mayor incertidumbre –

No obstante, el FMI dijo que la incertidumbre en materia de política comercial sigue siendo mucho más alta que en enero de 2025 y que aún podrían producirse problemas ocasionales, en regiones como América Latina.

La Corte Suprema de Estados Unidos también debe pronunciarse sobre la legalidad del uso por parte de Trump de poderes económicos de emergencia para imponer aranceles a bienes de prácticamente todos los socios comerciales.

Se espera que el alto tribunal emita una decisión a principios de este año.

La anulación de algunos aranceles «inyectaría otra dosis de incertidumbre sobre la política comercial en la economía global», sostuvo Gourinchas.

Trump podría recurrir a otras facultades legales para reimponer aranceles, lo que genera incertidumbre.

Además del comercio, el auge de la IA que impulsa la economía global conlleva sus propios riesgos, estimó Gourinchas.

Existe la posibilidad de una «corrección del mercado» si no se concretan las expectativas sobre las ganancias de la IA, la productividad y la rentabilidad.

Un gran catalizador de los recientes récords bursátiles en Wall Street ha sido, precisamente, el sentimiento alcista en torno a la inteligencia artificial.

– Divergencia –

El FMI estima que el repunte de la inversión y el gasto en tecnología añadió alrededor de 0,3 puntos porcentuales al crecimiento anualizado promedio del PIB de Estados Unidos en los tres primeros trimestres de 2025.

Esto compensó el lastre del prolongado cierre del gobierno a finales de año por un desacuerdo presupuestario en el Congreso.

Gourinchas destacó la divergencia entre Estados Unidos -que está experimentando un salto en la inversión en IA- y otras economías avanzadas.

El FMI estima el crecimiento de Estados Unidos en 2,4% para 2026, 0,3 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre.

En contraste, prevé un crecimiento del 1,3% en la zona euro.

El crecimiento en China e India también es «relativamente sólido» en comparación con otros mercados emergentes, dijo Gourinchas.

De cara al futuro, subrayó la necesidad de conservar la independencia de los bancos centrales, para que puedan cumplir su mandato de mantener a raya la inflación.

Aunque no comentó sobre una investigación en curso del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la relevancia del dólar estadounidense para el sistema monetario internacional implica que es «aún más importante» que la Fed pueda hacer su trabajo y hacerlo bien.

