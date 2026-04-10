El fotógrafo egipcio que repite World Press Photo al buscar el lado desconocido de su país

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Isaac J. Martín

El Cairo, 10 abr (EFE).- El fotógrafo egipcio Mohamed Mahdy encontró gracias a un amigo la zona de Wadi al Qamar (Valle de la Luna), en el norte de Egipto, donde sus residentes están expuestos al polvo de fábricas de cemento con las que conviven. Su trabajo visual le ha llevado a repetir el World Press Photo este año, con el que busca conseguir un cambio.

Desde su hogar en El Cairo, el profesional de 30 años y oriundo de Alejandría afirma en una entrevista a EFE que la responsabilidad de los fotógrafos documentales como él es «detectar realidades y compartirlas, no para crear polémicas o luchar contra alguien o una entidad, sino para empezar un diálogo para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes».

El proyecto ganador

Para ‘Moon Dust’, ganador del premio a mejor proyecto regional (África) en formato largo del World Press Photo (2026 )- que le tomó casi una década finalizar-, Mahdy empezó a vivir con las familias de esta zona residencial, fundada hace unos 70 años y actualmente habitada por casi 60.000 personas.

El número de personas que viven en esta zona, ubicada al oeste de Alejandría junto a la fábrica de cemento Portland de la ciudad, y que están expuestas al polvo que deja la producción asciende a casi 30.000 habitantes, lo que representa aproximadamente el 50 % de su población.

«Fui a investigar y descubrí que muchos niños nacen ya con asma. Empecé a vivir con las familias, a integrarme. Mi método era ese: vivir con ellos, ganarme su confianza, y luego me introducían en otros barrios. Trabajé así durante años. Quería ser ‘una mosca en la pared’, sin interferir. Vivir su rutina, entender su realidad», relata.

Varios problemas radican en esta zona: las fábricas de cemento, a tan solo 10 metros del área residencial, aún funcionan con carbón y la quema de basura, lo que ha provocado una mayor contaminación y enfermedades en el lugar, a la que los residentes han denominado incluso «el infierno de la luna».

Los vecinos describían el polvo como “un amigo no deseado”, el que está en tu ropa, el que comes, el que hueles. Por eso, Mahdy lo trató como «un personaje en el proyecto».

«Cuando lo vives, es totalmente distinto a que te lo cuenten», dice, ya que él mismo sufrió las consecuencias al convivir con ese polvo porque cuando regresaba a su casa le costaba respirar.

El World Press Photo ha distinguido este proyecto -que consiste en más de 300 fotografías, 50 vídeos cortos y un breve documental- como uno de los 42 regionales vencedores, escogidos entre las más de 57.000 fotografías de 3.747 profesionales de 141 países que el jurado recibió.

Pero ya en 2023, el certamen le reconoció con su primer galardón con «Here, The Doors Don’t Know Me» (Aquí, las puertas no me conocen) en la categoría formato abierto, en la que elaboró una elegía a una forma de vida comunitaria de pescadores al borde de la desaparición en una zona cercana a Alejandría usando imágenes encontradas y sus propias fotografías.

Buscar el cambio

Además de estos reconocimientos, el poeta visual es activo en la escena artística egipcia e incluso conoció el pasado septiembre a la reina de España, Letizia Ortiz, en la capital egipcia cuando ella misma inauguró su exposición “What the Walls Remember» (Lo que recuerdan las paredes), encargada por la Embajada de España y en colaboración con la artista española Laura Silleras, que documenta la Ciudad de los Muertos de El Cairo.

Ahora, con este nuevo galardón, Mahdy ve nuevas oportunidades que antes no consideró.

«Para ser sincero, siento que ahora tengo una voz aún más fuerte. La primera vez que gané no hablé mucho desde ese lugar. Pero ahora me siento más seguro para empezar a hablar o escribir en redes sociales. No para dar consejos, pero sí para reflexionar sobre qué se debería hacer», asevera.

«Hay muchos fotógrafos documentales jóvenes con narrativas muy potentes, pero muchas veces su trabajo se pierde. Quizás ahora, después de este segundo premio, pueda escribir sobre cómo cambiar un poco el sistema para apoyarlos: mejorar sus pagos, valorar más sus historias, impulsar archivos digitales o físicos», señala.

Y es que no hay un lugar en Egipto que conserve estos archivos.

«Toda esta historia y estas narrativas se están perdiendo. La gente acaba frustrada: ganas un premio… ¿y después qué? Quizá ahora pueda usar esta visibilidad para decir que hay muchísimo talento, con grandes historias que necesitan un lugar donde existir y más reconocimiento», zanja.EFE

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(foto)(vídeo)