El fresco «El Juicio Final» recupera sus colores en la Capilla Sixtina

El famoso fresco «El Juicio Final» de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, está recibiendo su mayor restauración en más de tres décadas para eliminar un ligero residuo blanquecino dejado por los visitantes sudorosos.

La restauración de la obra maestra del siglo XVI en el Vaticano tiene como objetivo devolver a la luz los vibrantes colores de la obra, que mide casi 14 metros de altura.

Los visitantes podrán seguir accediendo a la Capilla Sixtina durante la restauración, pero el fresco está oculto tras un gran andamio cubierto con una reproducción de la obra.

La directora de los Museos Vaticanos, Barbara Jatta, describió el velo que se está retirando como «algo parecido a una catarata», durante una visita de prensa al proyecto el sábado, cuya finalización está prevista antes de Semana Santa.

El Vaticano indicó que la sustancia era «invisible a simple vista».

El fresco se está limpiando aplicando agua destilada a través de una capa de papel japonés para eliminar la sustancia, identificada como lactato de calcio.

«La transpiración aumentó en los últimos años debido al cambio climático. A causa de la transpiración producimos ácido láctico, que se convierte en lactato de calcio», explicó a los periodistas Fabio Morresi, jefe de investigación científica de los Museos Vaticanos.

El personal de los Museos Vaticanos afirmó que ya se habían tomado medidas para reducir el número de visitantes presentes al mismo tiempo en la Capilla Sixtina, que también es el lugar donde los cardenales se reúnen en cónclave a puerta cerrada para elegir a los nuevos papas.

– Dos mundos distintos –

Morresi describió la diferencia en el fresco antes y después del tratamiento como «dos mundos distintos» y afirmó que trabajar en la obra maestra fue un proceso «emocionante».

«El Juicio Final», terminado entre 1536 y 1541, es la pieza central de la Capilla Sixtina, situada justo detrás del altar.

Se dice que el entonces papa Pablo III quedó tan impresionado por la obra que cayó de rodillas y pidió perdón cuando la vio por primera vez.

Cubre una superficie de 180 metros cuadrados y contiene 391 figuras.

Las numerosas figuras desnudas y semidesnudas de la pintura causaron escándalo y muchas fueron cubiertas con paños pintados sobre el original tras la muerte de Miguel Ángel.

Algunos de esos paños pintados fueron retirados en 1994 durante la última gran restauración.

El proyecto actual está patrocinado por donantes estadounidenses.

La Capilla Sixtina está siendo restaurada por secciones en una gran renovación que comenzó en 2010.

Normalmente, los trabajos se realizan cuando la Capilla Sixtina está cerrada a los visitantes y sin necesidad de andamios, pero los responsables de los Museos Vaticanos afirmaron que esto no era posible en el caso de «El Juicio Final» debido a la magnitud de la obra.

Morresi dijo que la restauración tenía un significado personal para él porque fue contratado en 1988, cuando apenas comenzaba la última gran restauración de la Capilla Sixtina, y ahora está cerca de jubilarse.

«Es maravilloso… Hay una parte de mí aquí dentro», afirmó.

