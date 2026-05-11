El G7 avisa del riesgo para la seguridad en banca por el avance en tecnologías cuánticas

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París, 11 may (EFE).- Los bancos centrales de los países del G7 advirtieron de los problemas de seguridad que puede plantear para la actividad bancaria el avance en las tecnologías cuánticas, en particular por la posibilidad de que permitan romper el cifrado de comunicaciones digitales o pagos y acceder a datos financieros.

En un comunicado publicado este lunes, el Banco de Francia presentó un primer informe de referencia del grupo de trabajo sobre esa cuestión que habían creado los bancos centrales del G7 en el que se subraya la necesidad de «una coordinación eficiente de los actores del sistema financiero».

Los autores del informe explicaron que los avances que se esperan en informática cuántica podrían amenazar «ciertas hipótesis de seguridad» en las que se asientan los sistemas criptográficos que se utilizan para garantizar la seguridad de los datos financieros, las comunicaciones digitales de los bancos y los pagos.

En particular, pusieron el acento en el llamado riesgo de «ataque retroactivo» (‘harvest now, decrypt later’), que alude a que datos cifrados ahora con nuevos desarrollos de las tecnologías cuánticas podrían ser descifradas en el futuro.

Lo que, según los bancos centrales, «subraya la necesidad de tener en cuenta la confidencialidad de los datos a largo plazo».

Las entidades emisoras reconocieron que hay incertidumbre sobre en qué plazo eso podría ocurrir, pero dadas las «potenciales implicaciones sistémicas» y lo que está en juego en términos de estabilidad financiera y de resiliencia de las infraestructuras de mercado, consideran que se justifica «un enfoque proactivo» a la hora de dar seguridad a los datos.

Sobre todo porque «en entornos fuertemente interconectados, unos niveles de preparación heterogéneos podrían en efecto crear vulnerabilidades susceptibles de afectar al conjunto». Y de ahí de la necesidad de coordinación.

En paralelo a esos peligros, los autores del estudio reconocieron que esas mismas tecnologías cuánticas podrían crear nuevas oportunidades para el tratamiento de la información al permitir abordar problemas que ahora son difíciles para tratar con los métodos del cálculo clásico.

Los bancos centrales de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Canadá) crearon en 2025 un grupo de trabajo para evaluar las implicaciones económicas, financieras e institucionales de las tecnologías cuánticas.

El objetivo no es prescriptivo y por eso no se formulan recomendaciones operativas, sino que establecen un marco estructurado para comprender la situación actual, los retos, las incertidumbres y las principales cuestiones que plantean esas tecnologías. EFE

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